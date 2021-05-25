眼痛 畏光 还见风流泪 别忘了查甲状腺

作为人体的“发动机”，小小甲状腺发挥着调节新陈代谢、促进生长发育的大作用。一旦甲状腺功能发生异常，将危害到机体各个器官。但如果甲状腺是个“工作狂”，作用旺盛，就会导致功能亢进，人体能量消耗及代谢加速。甲亢症状多且可能不典型，往往容易漏诊、误诊、延误治疗。如何发现甲亢呢？本周是国际甲状腺知识宣传周，北京大学人民医院内分泌科、甲状腺专业的医生就集体为大家揭开“百变”甲亢的真面目。

这些都是引发甲亢的“罪魁祸首”

甲亢究竟是怎样的疾病？病因是什么？又该如何治疗呢？甲状腺位于颈部喉结下方约2至3厘米处，形状如蝴蝶，甲状腺虽小，却是人体最大的内分泌腺体。甲状腺合成分泌甲状腺激素，是调控人体的新陈代谢的“发动机”，还负责维持组织器官的正常生理活动，促进生长发育。

日常我们所熟知的甲亢，是甲状腺这个工厂合成能力增加，过量的甲状腺激素进入血液循环，引发全身各系统兴奋性增高，如神经精神、心血管、消化、肌肉骨骼、血液、生殖等系统，机体的新陈代谢加快，还常伴有甲状腺肿大、眼球突出，少数患者出现胫前黏液性水肿。

研究发现，过度疲劳、精神刺激、感染、碘摄入过多、放射损伤、自身免疫性疾病，都是引发甲亢的罪魁祸首。此外，妊娠也可诱发或加重甲亢。

由于甲亢的临床表现多种多样，可能会就诊于不同的科室，医患都应警惕甲亢的存在，结合甲状腺功能、甲状腺自身抗体及其他相关化验检查，尽早明确诊断，及时进行正规的治疗。

针对甲亢的治疗方案，可选择药物、放射性碘或手术治疗，三种方式各有利弊，需根据患者情况选择合理的个体化治疗方式。

这些眼部症状 或是“甲亢”信号

一提到“甲亢”，大家通常会想到是脾气急、能吃、脖子粗、眼睛突出等。一看到周围朋友的眼睛突出，会建议他们去查查是否有甲亢。

没错，40%的甲亢患者会出现眼睛的病变，又称为“甲状腺相关性眼病”，英文名叫TAO。也的确，“甲状腺相关性眼病”常见的表现是眼球突出，比较容易识别。但有时候甲亢反映在眼睛的症状表现为酸胀、疼痛、畏光，见风流泪，视力下降甚至失明，导致生活质量大大降低。然而，上述症状有时被当作眼局部疾病、干眼症、青光眼等进行治疗，从而延误了最佳治疗时机。

正常情况下，我们眼窝中间的眼球被四周软软的眼外肌包裹着，垫着许多脂肪和软组织，安全又舒适，转动很灵活。当“甲状腺相关性眼病”发生时，眼眶软组织和眼外肌发生炎症和纤维化，变得肿胀，眼眶内压力不断增加，眼球就被迫往前面挤出来了。

病情轻的时候出现眼睑退缩或迟落，看起来像眼睛老瞪着一样。病情加重活动期的时候眼睛红红，泪水汪汪，眼部疼痛，眼球没办法在狭小的空间内灵活转动，出现看东西重影的现象。病情严重时，眼睛突出到睡觉的时候都闭不上，可能发生暴露性角膜溃疡甚至是角膜穿孔。最可怕的是，如果狭小的眼窝内娇弱的视神经受到压力而损伤，可导致患者视力快速下降，甚至造成不可逆的失明。

尽管后果很严重，但也不要过分焦虑，只要及时发现，及早进行预防和治疗，大部分患者能得到良好的控制。

轻度TAO：控制甲状腺原发病，放松心情，均衡饮食，戒烟。外出佩戴墨镜，睡觉戴保护眼罩，抬高枕头减轻水肿，定期复查眼睛就好了。

中-重度TAO：尽快于专科就诊，由医生评估眼部病情，根据情况可选择糖皮质激素、球后注射、放射或眼眶局部手术等治疗方法。

老年人的“甲亢” 为啥一点也不“亢”

王大伯今年69岁，近几个月来出现吃不下饭、睡不着觉的情况，还老往厕所跑，体重下降了30多斤。曾经谈笑风生的他，如今对什么事情也没了兴趣，家人担心他是不是得了癌症，带他去医院做了许多次化验检查，都没查出病因。眼见得老王连走路都没了力气，全家上下急得团团转。

最近的一次就诊，遇到经验丰富的李教授，询问病史，体格检查，查看既往就诊记录，怀疑老王可能患上了甲状腺功能亢进症。果真，甲功的化验报告一出，多个指标都是异常的。找到了症结所在，经过规范的甲亢治疗，老王的甲功逐渐恢复正常，精神头越来越好，体重也渐渐回升了。

甲亢为啥不“亢”？其实，这是甲亢患者较为特殊的一种表现，多发生于老年人。老年甲亢患者的高代谢症状往往不典型，甲状腺肿大也不明显，但常表现为食欲下降、体重减轻，容易出现房颤、早搏等心律失常，甚至心力衰竭。还有些老年患者出现精神淡漠，萎靡不振，反应变慢，寡言少语，又被称为“淡漠型甲亢”。如果诊断及治疗不及时，容易造成严重的不良后果。

因此，要关注老年甲亢，明察秋毫，避免造成漏诊或误诊。

妊娠剧吐甲功升高 怀个孕还“甲亢”了？

今年35岁的卫女士，晚婚晚育，历经波折，今年好不容易成功怀孕，全家人满心欢喜。可刚过孕8周，她就出现了明显的早孕反应，闻不得异味，吃不下饭，甚至恶心呕吐，粒米难进。

然而，雪上加霜的是，建档立卡时，甲状腺功能的化验单里，上上下下的箭头提示多个指标都不在正常范围了。卫女士以前没有患过甲亢，平日仔细的她，在备孕期也进行了甲功筛查，那时每项指标都是正常的，可刚刚怀孕甲功咋就变了呢，难道患上了甲亢？

莫急，莫急，一起来查查看！我们给卫女士复查了包含甲功及甲状腺相关抗体的全项化验，还预约了甲状腺超声检查。结果回报，甲功水平虽然是升高的，但甲状腺相关抗体均阴性，超声也未见明显异常。淡定，淡定，卫女士并没有患上甲亢！

这是孕期一过性的甲功升高，又称为“妊娠期一过性甲状腺毒症”。这种情况通常发生在妊娠前半期，与孕期人绒毛膜促性腺激素（hCG）快速升高、刺激甲状腺激素产生有关，甲状腺激素水平随孕周发生变化，常合并有剧吐、心悸、多汗症状，无需吃药打针，每2-4周复查一次甲功，静待甲功回归正常就可以啦。

文/周灵丽 李萌 张秀英 陈静（北京大学人民医院）