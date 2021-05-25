全民总动员筑起防少儿溺水坚固屏障

5月22日，河北沧州献县公安局发布通报称，下午4时19分，110指挥中心接到群众报警，韩村镇有孩子在村边坑塘溺水，经多方全力搜救打捞出5名孩子，已溺亡，具体原因公安机关和有关部门正在调查中。（5月24日《浙江法制报》）

而就在同一天，山东临沂市沂南县5名小学生相约去河边玩耍，其中两名学生不慎落水溺亡。同一天内，仅仅是媒体公开报道的，就有7条鲜活的生命溺水身亡，留给他们家人的是无比的悲痛和终身的遗憾。而可以肯定的是，随着夏季来临，天气炎热，类似这样的溺亡悲剧还会发生。

每年夏季，预防未成年人溺水就成了教育部门、学校的一项重要工作，给家长发通知，要求孩子和家长共同观看溺水警示视频，召开家长会予以强调，不能不说各地教育部门和学校已经采取了他们所能够采取的一切措施，来避免未成年人溺亡悲剧的发生。但是令人遗憾且焦虑的是，即便如此，仍旧无法避免每年有不少未成年人溺亡事件的发生。

实际上，要想尽最大限度避免未成年人溺水事件发生，最需要做的其实是“全民总动员”，就是从政府到教育部门，从学校到家长，再到社会层面，都要各司其职，都要为了避免溺亡悲剧的发生而留一份心，出一把力。

现在的一个问题是，很多溺亡案例中的孩子，都是农村留守儿童，父母进城务工，家里的老人又由于年老体弱等原因，无法有效地约束孩子。对此，就需要政府和社会层面来积极承担守护责任了。从政府的角度来说，可以把当前在全国推行的河长制、湖长制和预防未成年人溺水工作相结合，通过加强对河流湖泊的巡视，及时发现、劝阻未成年人离开危险水域。

国内有的地方则更加积极主动，通过“全民举报”的方式，一旦有人发现河湖水库等有未成年人独自玩水，就可以拍照取证，向官方和媒体进行举报，然后由官方派人前来劝阻、劝离，同时对最先拍照举报的网友给予现金奖励。工作方法不限于此，但是为了避免悲剧的发生，守护未成年人的健康成长，确实需要我们做得更多一些，也做得更好一些。