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上好预防学生溺水这把“锁”

2020年07月28日08:58 来源：光明日报

“池塘河流又没上锁，可咋办？”面对屡屡发生的中小学生溺亡事件，基层领导干部道出了他们的无奈。其实，池塘河流溺水预防是有“锁”的，只不过用得不够好，锁得不够牢。

自1996年设立中小学生安全教育日以来，安全教育越来越受到重视。但从实际效果来看，有些地方存在“葫芦掉进井里”的情况——看似深入，其实还是浮在水面上。同时，未能形成溺水预防的社会合力。疫情防控形势逐步向好，在严密疫情防护中度过一个学期的“神兽”，“出笼”后肯定要撒欢，而大人们忙于复工复产。可以想见，今年暑假的学生安全要抓得更紧、“锁”得更严才行。特别是发挥系统合力这把“锁”的作用，把学生安全教育和社会防护结合起来。一方面学校要上好暑假安全课，相关单位不能与学校签订安全教育“责任书”就完事了，要用行动积极配合。另一方面，社会防控力量要行动起来。可考虑把学生安全纳入城镇的网格化系统和社会风险隐患系统进行管理；进一步发挥志愿者等社会救助力量作用，构筑起中小学生溺水预防救护的安全网络。（原载于新华网 作者：姜伟超、白丽萍 摘编：王营）

(责编：许心怡、崔元苑)


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