台湾24日新增和校正共确诊590例本土病例

据新华社台北5月24日电 （记者吴济海、姜婷婷）台湾地区流行疫情指挥中心24日公布，台湾新增334例本土新冠肺炎确诊病例，另有“校正回归”本土个案256例，共增加590例本土病例。确诊个案中新增6例死亡，累计29例死亡。

这是5月15日本土疫情急剧升温以来，台湾地区连续第十天新增本土病例超过100例。台湾本岛已有18个县市出现本土病例，仅剩台东县为“净土”。离岛的金门、连江、澎湖三县市未出现本土病例。所有县市中，新北市、台北市本土病例数排在前两位。

指挥中心介绍，当日新增的334例本土病例为157例男性、177例女性，年龄介于未满5岁至80多岁，发病日介于5月10日至5月23日。“校正回归”个案256例为157例男性、99例女性，年龄介于未满5岁至90多岁，发病日介于5月14日至5月22日。所有590例个案中，感染源不明者达101例，疫调中105例。

新增6例死亡个案为2例女性、4例男性，年龄介于60多岁至70多岁，4名个案有慢性病史。

台湾当日还新增5例境外输入病例，分别自菲律宾、尼泊尔、印度入境。

指挥中心已连续3天公布“校正回归”病例数。尽管指挥中心反复强调是因为近期筛检个案多，在检验、通报上“塞车”状况严重，所以才会出现校正回补的情况，但“校正回归”这一新创词汇已成为台湾社会热议的新词，网络社交平台满是网友围绕“校正回归”发挥创意的各种造句和揶揄图文。不少人质疑防疫指挥部门之前不想让本土确诊数太难看，所以“盖牌”“做账”，不料疫情持续延烧，“盖牌”盖不下去了，只好“校正回归”。

舆论还直指当局防疫指挥部署明显落后，导致医疗量能不足。《联合报》刊发评论指出，如果“校正回归”真的就是因为采检“塞车”因素，不也凸显筛检量能严重不足的困境，以及既定确诊流程与标准已经无法反映疫情实况？

指挥中心统计，截至目前台湾地区累计4917例新冠肺炎确诊病例，其中本土病例3748例。