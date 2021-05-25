国家卫健委：5月24日新增新冠肺炎确诊病例15例 其中本土病例2例

人民网北京5月25日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，其中境外输入病例13例（上海3例，天津2例，山西2例，福建2例，江苏1例，湖南1例，四川1例，陕西1例），本土病例2例（均在安徽）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者202人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例289例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5983例，累计治愈出院病例5694例，无死亡病例。

截至5月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例319例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例86051例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91006例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1020846人，尚在医学观察的密切接触者6980人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例，其中境外输入16例，本土2例（安徽1例，广东1例）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者389例（境外输入363例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例16801例。其中，香港特别行政区11833例（出院11556例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区4917例（出院1133例，死亡29例）。