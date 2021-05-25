4月快递服务问题申诉量环比降31.4％

5月24日，国家邮政局官网发布关于2021年4月邮政业用户申诉情况的通告。通告称，2021年4月，国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉18253件，环比下降31.4%，同比增长9.1%。申诉中涉及邮政服务问题的489件，占总申诉量的2.7%，环比下降32.7%，同比增长17.5%；涉及快递服务问题的17764件，占总申诉量的97.3%，环比下降31.4%，同比增长8.9%。

值得注意的是，通告还提到快递服务申诉情况，用户对快递服务问题申诉17764件，环比下降31.4%，同比增长8.9%。快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件损毁，分别占申诉总量的33.2%、22.5%和21.3%，环比均下降明显，同比增长明显的是投递服务问题。

快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满，投递服务申诉中主要占比是虚假签收，快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。用户对快递服务问题有效申诉1463件，环比下降41.4%，同比下降39%。快递服务有效申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件延误，分别占有效申诉总量的36.6%、30.1%和16%，环比、同比均下降明显。（记者 张露）