北京：不得未经诊治直接预约转诊挂号

北京市卫健委日前发布消息，本市将建立统一的基层医疗卫生机构转诊预约通道，二三级医疗机构号源优先向基层医疗卫生机构开放，综合医联体内的核心医院和其他三级医院将向区域内所有医联体内的基层医疗卫生机构预留30%以上号源。

那么，想挂大医院号找家庭医生就行吗？如何避免“倒号”的现象发生？30%三级医院号源被预留，怎样保证这部分号源能被充分利用？记者就患者关心的这些问题采访了市卫健委。

预约转诊坚持分级诊疗

优质号源优先向基层开放，今后想挂大医院号去社区医院就行吗？

市卫健委表示，这项举措是为了进一步完善分级诊疗制度，推动家庭医生签约服务，加快建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的有序就医模式。

预约转诊服务要坚持分级诊疗原则，一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病、康复期患者在基层医疗卫生机构诊治，疑难病、危急重症转往综合医院和专科医院治疗。家庭医生应优先为签约患者提供医联体内二三级医疗机构的专科预约转诊服务。

“倒号”将被撤权限严处理

市卫健委表示，转诊平台主要为基层医疗卫生机构开展签约服务的家庭医生和区域医疗中心的专科医生等临床岗位医务人员开通预约转诊权限，不得赋予其他人员预约转诊权限。各区卫健委应设置转诊平台区级管理员，负责人员信息汇总及资质审核，并赋予家庭医生和专科医生预约转诊权限。家庭医生和专科医生凭本人备案的手机号码和转诊平台发送的验证码，在转诊平台注册和登录。医务人员岗位调整后应及时注销预约转诊权限。

市卫健委要求各社区卫生服务机构、专科医联体合作医疗机构届时做好具备预约转诊权限医务人员的审核、维护和注销，严控转诊人员范围，防止倒号行为发生。“基层医疗卫生机构要加强管理，不得出现未经诊治直接预约转诊挂号的行为，严禁倒卖号源行为。一经发现，将取消当事人或该医疗卫生机构使用转诊平台的权限，并依据相关法律法规处理。”

无故爽约3次将进“爽约名单”

30%的三级医院号源被预留，怎样保证医疗资源被充分利用？

根据通知，各区卫健委是预约转诊工作的主责单位，要统筹辖区内二三级医疗机构的号源投放，切实做好预约转诊工作的组织、协调。各二三级医疗机构要明确职能部门、专人负责预约转诊工作，落实好与转诊平台对接、号源维护、转诊预约医师信息确认等工作。

预约转诊实行实名制，预约成功后，家庭医生应当告知预约患者就诊时段、就诊科室、取消预约方式以及未按时就诊的相关规定。如无法按时就诊，或者有其他原因需要更改，可通过实施转诊预约的签约家庭医生等医务人员取消预约。

按照北京市医疗机构门诊预约诊疗服务管理有关要求，一年（自然年）内无故爽约累计达到3次的爽约患者将进入爽约名单，此后3个月内将取消预约挂号资格。（记者 孙乐琪 杨绪军）