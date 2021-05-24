武汉市武昌医院心理专家走进高校开展心理课程培训

5月21日，武汉市武昌医院精神心理科专家团队走进湖北工业大学心理健康与咨询中心进行心理课程培训。

“感谢武昌医院多年来对我校大学生心理工作的辅导与帮助，我们教师工作既是育人，也为了孩子们的身心健康，对学生们进行心理辅导时，有心理医生的加入，对我们学生的家教工作大有益处。” 湖北工业大学心理咨询中心主任罗秀芬说。

武昌医院精神心理科主任、支部书记姜振东表示，湖北工业大学是该医院自2012年与高校合作的首批单位，多年的医校联合，累计帮助该校学生1000余人，危机干预累计300余名大学生，与心理咨询中心老师、辅导员共同为该校学生心身健康保驾护航。

湖北工业大学学生工作部副部长陈彦君介绍，湖北工业大学非常重视大学生心理健康，学校投入了雄厚设备并配备了专业师资力量，但大学生的心理问题涉及到原生家庭、社会、学校等多方面的综合因素，在专业医生的指导下开展心理辅导工作更为健康安全。

在随后的培训会上，姜振东以诙谐幽默的语言和现实案例，分析了大学生存在的心理和生理上的问题，告知辅导员们如何去识别和鉴别学生心理问题，尽早发现并提前干预，防止极端行为发生。他主张，在面对学生时，老师多采用倾听和陪伴的方式，做学生的朋友而不是导师；在面对家长时，老师要学会如何沟通，化解矛盾。同时，还要关注大学生的其它问题，如强迫症、神经性厌食、躯体化障碍、性取向等。“只有真正走入大学生心理，才能解决大学生的心理问题。”他说。

“此次培训，让我们知晓了心理疾病的识别和危机干预的方法，为我们下一步如何健康育人打开了思路。”一名院系书记说。

武汉市武昌医院党总支书记、南湖院区主任苏亚玲表示，此次活动也是医院党委开展“我为群众办实事”系列活动之一，武昌医院精神心理科已与41所高校结成了联盟并为大学生提供心理辅导等医疗支持，赢得了高校教师和学生家长的好评。