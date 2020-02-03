国家卫健委：编写紧急心理危机干预指导 对不同人群提供心理咨询帮助

人民网北京2月3日电 （李轶群）3日，国家卫生健康委召开新闻发布会，就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的社会心理服务有关情况进行介绍。国家卫生健康委疾控局副局长王斌在回答记者提问时表示，已经组织专家编写新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则，针对不同人群提供不同心理咨询帮助。

王斌指出，在疫情防控的关键时期，公众很需要心理方面的疏导和积极情绪的应对。为了减轻公众的心理困惑和不适，组织专家编写新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则，提出普通公众、居家隔离人员、密切接触者、疑似患者、确诊患者还有一线防疫工作人员，这些不同的群体可能会出现的一些心理问题和如何来干预这些问题。在这些指导原则下，专家还研究讨论提出了公众心理自助与疏导的指南，指导不同群体来科学合理的进行心理自助和心理疏导，进行自我调节。

王斌还指出，为进一步方便公众及时得到咨询服务，近日还要求各省份在原有心理热线基础上，统筹协调好多部门、多方面资源的心理热线服务，比如原来分布在教育、民政、社会组织、社工组织的心理援助热线，把这样的工作团队都组织起来，并且加强对这些热线人员的培训和督导，把他们组织起来之后积极地为公众提供规范化的心理援助服务。同时，高校有学生心理咨询和心理辅导咨询中心，在疫情防控的形势下，也希望高校充分利用心理咨询和辅导中心，为疫情防控下的学生提供心理危机的干预和咨询。

王斌介绍，疫情心理危机干预指导原则、公众心理自助和疏导指南在卫健委的网站、“健康中国”APP和公众号都有比较详细的内容，可以登陆查询参考。另外，和心理健康相关的一些学会、协会的相关网站上也陆续发布了很多关于疏导情绪、缓解压力、消除恐慌方面的科普知识和方法，大家也可以多多关注。

王斌强调，在这样一个疫情防控的特殊时期，无论是社会层面还是每一个人，保持理性客观的心态都是非常重要的，对于大多数人来说，建立起自己的健康免疫力十分重要，一方面要相信我们已经采取的强有力的防控措施定会有成效，另外一方面还要相信自己，我们本来就具备免疫力，保持镇定，保持乐观，乐观自信的内心是最好和最强大的免疫力。