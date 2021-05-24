直播预告：正确认识房颤 守护心脑健康

房颤，是指心房不规则颤动，是最常见的心律失常之一。房颤发生时，患者会出现心慌、气短、胸闷、呼吸不畅、疲劳、眩晕等问题，除了这些症状，房颤还可能导致脑卒中、心衰，严重者甚至会引起猝死，对于原本就患有冠心病的患者，房颤可诱发心肌梗死。

5月26日（周三）15：00-16：00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院阜外医院心律失常中心副主任、心律失常一病区主任姚焰做客直播间，就房颤等相关内容进行科普直播，欢迎收看！

专家简介

姚焰，中国医学科学院阜外医院心律失常中心副主任、心律失常一病区主任。

多年来致力于攻克严重危害人民生命健康的恶性和器质性室速以及房性心律失常的研究。在国际上最早开展以消融对被视为禁区的Brugada综合症室颤进行根治，取得重大突破。在致心律失常性右室心肌病（ARVC）的导管消融根治方面，所完成的手术例数和成功率均居国际领先地位。经胸心内消融技术为国际领先。在各种特发性室速和心梗后室速、各种心肌病室速、束支折返性室速、先心病术后瘢痕性室速等领域均为国内最早和最大系列。完成的器质性室速例数占全院95%以上。是迄今唯一参与制定室速领域国际顶级学术指南的中国学者。

擅长

长期从事心律失常的临床诊疗和研究工作，在阵发性室上性心动过速（室上速）、室性心动过速（室速）、心房扑动（房扑）以及心房颤动（房颤）等方面均具有丰富的临床经验。

什么是心房颤动？

心房颤动是心律失常的一种，会造成心房压缩功能失常，导致心跳过速且不规则。心房颤动的并发症有：心脏泵血功能降低，若不及时加以治疗最终会导致心脏衰竭；血液淤积于心房，病人患上可致命的脑血栓的风险高于一般人五倍。

心房颤动的病因

· 心脏及心血管疾病、心脏瓣膜病、心肌失常、心肌缺血、高血压、急性冠状动脉疾病、心肌发炎、心包炎等。

· 其他疾病，如甲状腺疾病、肺病、肺气肿、血液感染、术后不良反应、脑出血、脑缺血等。

· 原因不明。

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