直播预告：敏感肌肤如何护理

敏感其实是皮肤的一种状态，是指皮肤脆弱，很容易受到各种刺激的影响。敏感肌肤皮肤较薄、脆弱、毛细血管显露，容易发红，时有痛痒、脱屑及小红疹出现。敏感性皮肤与皮肤干燥有关，与保养不当、化妆品的滥用、日光的暴晒、风沙的长期吹打、频繁的整形换肤等有关。

5月25日（周二）16:00-17:00，“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院整形外科医院皮肤科主任闫言进行视频直播，解答科普敏感肌肤日常管理的相关问题，千万不要错过。

专家简介：

闫言，中国医学科学院整形外科医院皮肤科主任、临床试验机构办公室主任，主任医师、硕士研究生导师。日本久留米大学皮肤细胞生物学研究所博士后，美国密西根大学医学院皮肤科学系访问学者。中国整形美容协会皮肤美容分会常委兼秘书长、中国研究型医院学会皮肤科学专业委员会委员、中国医师协会皮肤科医师分会皮肤激光和物理治疗专业委员会委员、中华医学会皮肤性病学分会美容学组委员、北京医师协会皮肤性病专科医师分会常务理事兼总干事、北京医学会医学美学与美容学分会委员，北京市医疗美容质控中心评审专家，北京市医疗事故鉴定专家。

擅长：面部损容性皮肤病诊治如痤疮、玫瑰痤疮、皮肤敏感，色素性皮肤病诊治如黄褐斑、雀斑、老年斑，以及面部皮肤年轻化。

皮肤敏感是一种治疗有难度的亚健康皮肤状态，需要在专业的医生指导下，长期治疗和养护才能获得一定疗效。且不可在没有任何医疗资质的美容院做任何形式的治疗，所谓的“排毒”以及“清宿便”，都没有科学依据。

敏感性皮肤，在日常生活中的防护保养是关键。春秋两季，是皮肤敏感问题的多发期。春季气候比较干燥，空气湿度较低，加之花粉、风沙、尘螨等致敏原的侵扰，容易导致皮肤过敏。季节干燥，风沙较大，使皮肤干燥缺水，同时阳光中紫外线含量很高，所以秋季补水保湿的同时应注意防晒，以减少过敏的发生。

饮食上，应该注意饮食的均衡摄取，多吃水果、蔬菜，少吃油腻、甜食及辛辣刺激性食物。某些食物也是致敏原，要注意加以辨别。

皮肤敏感一般分为两个原因：一是本身就是过敏体质，因接触了过敏源，出现过敏反应；二是后天的护理不当引起肌肤屏障功能受损，出现皮肤敏感的现象。

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