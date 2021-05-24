广州市新冠疫苗累计接种逾1000万剂次

市民在北京路的移动疫苗接种车内接种新冠疫苗。（资料图片）广州日报全媒体记者苏俊杰 摄

记者从广州市卫生健康委员会了解到，截至昨日中午12时，广州市新冠病毒肺炎疫苗的累计接种量突破1000万剂次，昨天单日接种量超过50万剂次，再创新高。

自从今年3月广州市启动新冠病毒疫苗大规模人群接种工作以来， 接种“加速度”不断提升，每100万剂次接种完成的时间不断缩短。目前，广州市累计接种新冠病毒疫苗745.18万人、1000万剂次。在这背后，是全市371个新冠病毒疫苗固定接种点、1518个标准接种单位医务人员的行动力，也有码上“开花”、蓝卡认证、疫苗接种大巴等好创意。

上周末，广州卫健系统为疫情防控“三线作战”：一方面，5月21日广州确诊一例本土病例后，市民接种新冠病毒疫苗的意愿尤其高涨，21日、23日两度刷新全市单日接种最高纪录，23日截至晚上8时，当日接种量已达50.3万剂次；另一方面，荔湾区在重点区域设置临时核酸检测点，截至5月23日0时，共检测114768人，核酸结果均为阴性，其中应检尽检74986人，愿检尽检39822人。同时，疾控“侦探”们从接到患者初筛报告阳性起马上出动，流行病学溯源调查、环境采样、实验室工作全速展开。

市卫健委呼吁广大市民朋友积极配合疫情防控工作。

5月4日~5月18日期间，到过荔湾区公布的重点区域者，尽快主动就近到广州市公布的新冠肺炎核酸检测点或荔湾区重点区域核酸检测点进行核酸检测。

符合条件、尚未接种新冠病毒疫苗者，尽快通过穗康小程序、穗好办APP、广州健康通等预约方式，或根据所在单位、社区通知，在做好个人防护的情况下到附近接种点进行接种。

除此以外，市卫健委还呼吁市民，日常继续做好个人防护：戴口罩、勤洗手、少扎堆、多通风。（记者伍仞 通讯员穗卫健宣）