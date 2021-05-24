国家卫健委：5月23日新增新冠肺炎确诊病例18例 均为境外输入病例

人民网北京5月24日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例18例，均为境外输入病例（上海3例，广东3例，四川3例，陕西2例，天津1例，内蒙古1例，黑龙江1例，江苏1例，福建1例，湖南1例，甘肃1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者763人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例294例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5970例，累计治愈出院病例5676例，无死亡病例。

截至5月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例325例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例86030例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90991例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1019971人，尚在医学观察的密切接触者6308人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例，其中境外输入18例，本土4例（广东3例，辽宁1例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察8例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者388例（境外输入363例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例16204例。其中，香港特别行政区11832例（出院11553例，死亡210例），澳门特别行政区50例（出院49例），台湾地区4322例（出院1133例，死亡23例）。