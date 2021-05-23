共同守护人类健康美好未来（和音）

中国将继续同国际社会深化抗疫合作，为合力战胜疫情、促进世界经济复苏发展、构建人类命运共同体作出新的更大贡献

5月21日，习近平主席在全球健康峰会上发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话，站在为人类谋健康、为世界谋发展的高度提出推进国际抗疫合作的主张，宣布支持全球抗疫合作的举措，对提振多边主义、推动国际抗疫合作、引领全球卫生治理体系变革具有重大意义。

新冠肺炎疫情是百年来最严重的全球传染病大流行，考验人类应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。2020年3月以来，习近平主席先后出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会等十余场多边峰会，深刻阐述人类卫生健康共同体理念，宣布一系列重大倡议和举措。中国开展了大规模的全球人道主义行动，用实际行动践行人类卫生健康共同体理念。中国理念和中国行动，彰显了团结合作、共克时艰的坚定意志和强大力量。

当前，疫情起伏反复，病毒频繁变异，形势依然复杂严峻。习近平主席在全球健康峰会上郑重提出“坚持人民至上、生命至上”“坚持科学施策，统筹系统应对”“坚持同舟共济，倡导团结合作”“坚持公平合理，弥合‘免疫鸿沟’”“坚持标本兼治，完善治理体系”5点意见，得到各方广泛认同。其中，以人民为中心、科学施策、统筹疫情防控和经济复苏等被写入峰会宣言。

扛起责任，这是中方一贯立场。“必须把人民生命安全和身体健康放在突出位置，以极大的政治担当和勇气，以非常之举应对非常之事”“二十国集团成员应该在全球抗疫合作中扛起责任”“二十国集团成员要采取负责任的宏观经济政策，加强相互协调，维护全球产业链供应链安全顺畅运转”“疫苗研发和生产大国要负起责任”……习近平主席阐述的主张切中当前全球抗疫关键，展天下情怀，见大国担当。

行动是最好的语言。中方已向全球供应3亿剂疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家；已为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供了20亿美元援助；中非建立了41个对口医院合作机制，中国援建的非洲疾控中心总部大楼项目已于去年年底正式开工……中国宣布的举措，均在抓紧落实。在全球健康峰会上，习近平主席宣布中国继续支持全球团结抗疫的新举措——在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；将尽己所能对外提供更多疫苗；支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产；中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定；倡议设立疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。国际社会普遍称赞，中国作为负责任大国，在关键时刻发挥了重要建设性作用。

携手并肩，坚定不移推进抗疫国际合作，共同推动构建人类卫生健康共同体，共同守护人类健康美好未来，这是应对疫情挑战的人间正道。中国将继续同国际社会深化抗疫合作，为合力战胜疫情、促进世界经济复苏发展、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年05月23日 02 版）