坚定不移推进抗疫国际合作

5月21日晚，国家主席习近平应邀在北京以视频方式出席全球健康峰会，并发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话。接受本报记者采访的国际人士认为，中国正以实际行动践行人类卫生健康共同体理念，习近平主席的讲话为推进全球抗疫合作指明了前进方向，各国应携手努力，共同守护人类健康美好未来。

“传递了团结与正义的声音”

全球健康峰会是在全球抗疫进程中召开的又一次重要峰会，也是今年全球卫生健康领域最高级别的多边峰会。意大利众议院外交委员会委员埃米利奥·卡莱里在接受本报记者采访时表示，全球健康峰会为二十国集团、国际和区域组织等提供了一个讨论抗击疫情的独特机会。峰会发表的《罗马宣言》将成为今后开展相关工作的行动指南，“我们是同一片大海的海浪”，只有通过国际合作和联合行动才能预防和应对全球重大突发公共卫生事件。“我们需要进行全球卫生合作，而不是单打独斗，这是这场疫情给世界的一个重要启迪。”

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕伦蒂表示：“习近平主席的主张向世界传递了团结与正义的声音。二十国集团需要坚持多边主义并相互合作，摒弃无谓的意识形态和权力之争。”他认为，各国求同存异是维护公平、促进发展和保障人类健康的必要前提。

“抗击疫情是为了人民”“切实尊重每个人的生命价值和尊严”，在英国巴斯市副市长余德烁看来，习近平主席的讲话展现了中国领导人的人民情怀，“中国在抗击疫情中的表现令我佩服，也得到国际社会的普遍赞赏。”

“引领全球卫生治理体系变革”

去年以来，习近平主席先后出席十余场多边峰会，深刻阐述人类卫生健康共同体理念。帕伦蒂认为，加强全球公共卫生治理，有助于解决全球性问题，推动人类进步。“在全球化时代，实现和平、健康和安全的目标，需要所有国家携手建设共同家园。”

“智者搭桥，愚者筑墙。”余德烁指出，新冠肺炎疫情是一场前所未有的全球健康和经济社会危机，“只有每一个地方都安全了，世界才会安全。世界各国都应秉持人类卫生健康共同体理念，同舟共济。”他表示，只有疫苗研发和生产大国切实负起责任，通过大规模、全球性、安全、有效和公平的疫苗接种以及其他适当的公共卫生措施，才能恢复强劲、可持续、平衡和包容增长。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，世界范围内，新冠肺炎疫情的威胁仍未减轻。印度、巴西等国的疫情形势仍处于高峰期，非洲、拉美等多地的疫情能否得到有效控制，有赖于全球携手抗疫的努力。习近平主席强调标本兼治，指出要加强和发挥联合国和世界卫生组织作用，完善全球疾病预防控制体系，更好预防和应对今后的疫情。这对引领全球卫生治理体系变革具有重要意义。

“展现了一个负责任大国的担当”

在此次峰会上，习近平主席宣布，中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。中国已向全球供应3亿剂疫苗，将尽己所能对外提供更多疫苗。中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。中国倡议设立疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。

戴维·蒙亚埃表示，中国是信守承诺的国家，特别是在对非援助方面，无论是提供疫情防控物资，还是对确有困难的国家加大缓债减债力度，中国的努力有目共睹。“我们可以清楚地看到，中国政府的诸多承诺正是以人为本的体现，在这场全球性危机面前，中国在保护好本国人民的基础上，正在尽己所能帮助其他国家的人民，这种帮助急人所急，是当代国际主义精神的体现。”

卡莱里指出，中国是第一个在疫情期间实现经济增长并取得抗疫重大战略成果的二十国集团成员。中国不仅用自身行动作出表率，还在国际社会积极分享抗疫经验。“意大利和中国都在抗击疫情的过程中展现出极大的韧性与团结。中国向包括意大利在内的国际社会提供了大量物资等人道主义援助，这是伟大的合作精神。”

在产能有限、自身需求巨大的情况下，中国履行承诺，向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向43个国家出口疫苗。中国已为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供了20亿美元援助，向150多个国家和13个国际组织提供了抗疫物资援助，为全球供应了2800多亿只口罩、34亿多件防护服、40多亿份检测试剂盒……在这场史无前例的抗疫斗争中，中国开展了大规模的全球人道主义行动。余德烁说：“中国展现了一个负责任大国的担当，为推动全球抗疫合作作出了重要贡献。”

（本报北京、罗马、布鲁塞尔、约翰内斯堡5月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月23日 02 版）