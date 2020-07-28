国家医保局：抓好打赢医保扶贫攻坚战 推进医疗服务价格改革

人民网北京7月28日电 （记者崔元苑）今日，国务院政策例行吹风会就《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》（以下简称《重点任务》）的相关情况进行了解读。国家医保局医药服务管理司司长熊先军表示，下半年，国家医保局将重点做好提高基本医疗保障水平、推进医保支付方式改革、加强医保基金管理等工作，同时抓好打赢医保扶贫攻坚战、做好疫情防控常态化工作、推进药品耗材集中带量采购、优化公共管理服务、推进医疗服务价格改革等重点任务。

熊先军表示，《关于深化医疗保障制度改革的意见》（以下简称《意见》）是党的十九届四中全会后首批出台的重大改革方案之一，是对新时代医疗保障制度改革重要的顶层设计。作为首份以党中央、国务院名义印发的医疗保障制度改革文件，《意见》的出台是医疗保障事业发展史上的一件大事，是指导医疗保障制度改革发展的纲领性文件，必将对于今后较长时间的医疗保障制度改革发展产生深远影响。

熊先军指出，国家医保局将把贯彻《意见》作为今后的重要工作，特别是按照《意见》明确的“1+4+2”框架，以制度建设为主线，深入推进各项制度改革任务。具体包括明确“一个目标”，即全面建成以基本医保为主体、医疗救助为托底，补充医保、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助、共同发展的医保制度体系。“健全四大机制”，即完善公平适度的待遇保障机制，健全稳健可持续的筹资运行机制，建立管用高效的医保支付机制，健全严密有力的基金监管机制。“加强两个支撑”，即协同推进医药服务供给侧改革，优化医疗保障公共服务。