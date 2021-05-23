国家卫健委：5月22日新增新冠肺炎确诊病例19例 其中本土病例1例

人民网北京5月23日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中境外输入病例18例（上海4例，四川4例，广东3例，福建2例，北京1例，天津1例，辽宁1例，浙江1例，云南1例），本土病例1例（在安徽）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例5例，解除医学观察的密切接触者1413人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例283例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5952例，累计治愈出院病例5669例，无死亡病例。

截至5月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例315例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例86022例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90973例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1019372人，尚在医学观察的密切接触者6473人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入24例，本土1例（在广东）；当日转为确诊病例6例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者376例（境外输入354例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例15742例。其中，香港特别行政区11830例（出院11550例，死亡210例），澳门特别行政区50例（出院49例），台湾地区3862例（出院1133例，死亡17例）。