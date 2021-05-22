如何提升大众护肤理念？专家教你正确选择护肤品

随着生活水平的提高，人们对于健康理性护肤的需求日益显著。如今，互联网医疗愈发发达，如何通过正规渠道获取科学护肤知识，更是成为了大众普遍关注的话题。人民网·人民好医生携手理肤泉品牌共同举办“525全国护肤日”系列专访活动，邀请中国医师学会皮肤性病学分会副会长、国务院特殊津贴专家、南方医科大学皮肤病医院院长杨斌就当前大众护肤的新趋势、互联网医院、智慧医疗等热点话题进行了分析。

皮肤科医生应加大护肤科普知识宣传

杨斌介绍，当前大众护肤选择更为理性客观，大批精致护肤群体的涌现，反映了顺应时代变革的健康护肤新趋势。

当前，由于互联网和信息化时代的迭新加剧，不少网红博主、直播导购应运而生，这些人都会对大众护肤观念施加影响。其中，不加以规范的商业行为可能会产生错误引导。杨斌提出，近年来皮肤科的门诊量逐年呈上升趋势，不少皮肤科医生都认为，对护肤品的不当使用是重要因素。

同时，她还呼吁，具有专业资质的皮肤科医生应发挥自身优势，对大众护肤理念科普产生积极作用。尤其是在新冠疫情防控常态化下，加强专业人士对大众科学护肤的科普教育十分重要。

互联网医院应发挥优势为患者提供便利

作为互联网医疗远程皮肤病诊疗中心的牵头人，杨斌表示，目前，远程医疗成为了完善医疗服务流程、优化医疗资源配置、分担线下问诊压力的有效手段。从规划远程皮肤病诊疗中心的建设标准，到优化诊断治疗服务，互联网医院被赋予的内涵和所要承担的职能日益增多。从单一的远程诊疗，到如今响应国家卫健委政策进行布局的线上线下诊断检查一体化，包括检查、诊断、治疗等，均大大加强了科室体系的完整度，为基层及复诊患者带来诸多医疗便利。

她介绍，根据国家卫建委发布的最新数据，目前我国互联网医院现有7700多家，基于三甲医院开设的互联网医院也已达到1000多家，初步实现了网络问诊，线上开药，药品配送的完整产业链条。此外，通过互联网医院的远程疑难病会诊，尤其和基层医疗机构的联动，在线患教培训等，对线下医疗资源紧张均有缓解作用。以南方医科大学皮肤病医院（广东省皮肤病医院）为例，杨斌介绍发，该院每日平均线上接诊量已突破200人次，在广州市接诊量也达到了前6名。

同时，杨斌还呼吁，公立及三甲医院要做好表率，积极响应国家政策，定期组织网络会诊、加强线上培训，尤其加大对青年医生的培养力度，通过多种手段切实优化资源配置，改善基层医疗状况。在疾病管理方面，特别是慢性疾病管理，如银屑病等皮肤免疫性疾病管理，应灵活运用互联网医疗手段，提升网络复诊率，帮助患者线上开药，送药上门。

各界力量应合力促进美好肌肤生活共享

杨斌提出，诸多临床案例表明，当前许多人的护肤理念还存在一定误区，由于护肤品使用不当导致的问题皮肤屡见不鲜。在选择护肤品时，应将产品功效、安全性作为首要考量，而不是一味关注品牌宣传和营销效果。她提醒大家，对于皮肤保湿护理，并不是使用面膜越多越好。敏感、缺水的皮肤更需要注意角质层的修复，使用神经酰胺等帮助锁水的护肤成分。

最后，杨斌还表示，“5·25护肤日”的顺利开展离不开各方机构、组织、企业和媒体的支持。对于企业而言，培育品牌知名度的同时，也应加大对临床科研的投入，尤其是功效型护肤品（又称医学护肤品）的开发，促进和广大皮肤科医生的广泛合作，借助研究成果和临床试验，开发安全性高的护肤品。帮助大众加强科学引导，实现企业和医疗机构借力共赢。

“我们希望化妆品企业未来能够在这方面做更多的工作，不管是主题峰会、问卷还是视频科普大赛，应鼓励企业采用多种手段，帮助广大医疗工作者一起推动科学事业的发展。”她说。