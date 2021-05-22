国家卫健委：5月21日新增新冠肺炎确诊病例10例 其中本土病例1例
人民网北京5月22日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，其中境外输入病例9例（广东5例，四川2例，辽宁1例，上海1例），本土病例1例（在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中境外输入病例1例（在上海），本土病例1例（在安徽）。
当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者408人，重症病例较前一日减少1例。
境外输入现有确诊病例270例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5934例，累计治愈出院病例5664例，无死亡病例。
截至5月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例301例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例86017例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90954例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1018845人，尚在医学观察的密切接触者7360人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例，其中境外输入22例，本土1例（在广东）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者370例（境外输入349例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例15018例。其中，香港特别行政区11829例（出院11547例，死亡210例），澳门特别行政区50例（出院49例），台湾地区3139例（出院1133例，死亡15例）。
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