2021国民消费案例征集活动启事

为加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环，助力提升传统消费、培育新型消费，促进产业和消费“双升级”，营造安全放心消费环境，人民网近期正式启动“2021国民消费优秀创新案例征集活动”（以下简称“国民消费案例征集活动”）。

一、案例征集范围

本次案例征集活动将面向全行业，征集在国民消费市场中具有较强影响力，在传统行业中推陈出新，对培育消费新业态、新模式以及在企业品牌营销策划上具有代表性的新型营销案例；面向企业，征集通过创新技术、创新服务、消费新体验，获得广大消费者认可，促进消费市场迭代更新的新产品；面向各地党委政府部门或有关机构，征集在促进消费、改善消费环境、强化消费者权益保护，优化营商环境，助力地方经济高质量发展的创新实践案例。

二、案例征集标准

（一）体裁要求

报送材料以文字为主，材料应包括以下要素：1.主要做法；2.所获奖项；3.群众评价；4.附录。材料文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实。案例材料不超过2000字。

（二）案例要求

申报案例须符合国家有关法律法规和政策导向，体现真实性、实效性、成长性、典型性；应倡导诚信，维护消费者合法权益，引导绿色文明、科学健康消费理念，形成厉行节约、反对浪费新风尚；申报单位或品牌在消费者中拥有较好评价。

三、案例提交办法

征集时间：即日起至2021年8月31日

提交方式：申请单位按照要求填写案例征集表，需保证各项数据和信息的真实性、有效性和准确性。并将报名表电子版发送至主办方指定邮箱：gmxf@people.cn，有关奖项图片、视频以及媒体报道等作为附件同时发送。

点击以下地址下载案例征集活动申报表电子版：

http://disk.people-health.cn/act/2021gmxfal-bmb.docx

联系人：权娟 盛月 联系电话：010-65367969

四、案例展示、评审与成果运用

(一) 案例展示推广

主办方将制作活动专题页面，案例初筛后，在人民网、人民健康APP、人民优选APP等多平台设置专区，进行案例的发布展示与推广。

（二）案例评审流程

本次活动主要通过（企业/机构/政府）自荐、他荐方式推荐申报，评审流程为初审和专家评审两部分。最终产生优秀案例和提名案例名单。

（三）案例成果应用

主办方将举办国民消费案例发布大会，以及系列访谈、主题案例闭门会和交流座谈会，并联合行业专家学者走进地方和企业，开展专题采访调研活动。