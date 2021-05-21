深圳新冠疫苗接种过千万剂次

深圳腾讯滨海大厦新冠疫苗临时接种点，华中科技大学协和深圳医院医护人员为腾讯职工及家属完成9000至1万剂次的接种。南方日报记者 朱洪波 摄

笔者从深圳市卫生健康委获悉，截至5月19日20时，深圳已完成新冠病毒疫苗接种1018.03万剂，接种727.76万人，目标人群接种率达53.5%，接种数量居全省首位。

据悉，内地籍跨境货车司机及接驳司机、跨境运输“三点一线”工作人员、直接接触进口冻品从业人员、隔离场所工作人员和医疗机构一线医务人员等重点人群已全部完成疫苗接种。

开设疫苗专线专车

笔者了解到，截至5月19日，深圳全市共在公共场所、场馆设置大型临时接种点72个，依托二级以上医疗机构设置接种点17个，集体单位临时接种点86个，巡回接种点1个，依托固有常规接种点433个，全市日接种能力达到42万剂次，其中临时接种点接种能力已占全市总能力的75%。

为了打通疫苗接种“最后一公里”，深圳市龙华区启用了新冠疫苗流动接种车，为市民提供更便捷的新冠疫苗接种服务。

有人开车上门服务，也有人帮你“叫车”打疫苗。深圳市福田区创新性推出了“滴滴打针”业务，只要满足人数要求，通过电话预约成功的团体，即可由街道安排专车上门送至接种点进行新冠疫苗接种。此外，龙岗区多个街道根据实际情况开设不同路线的疫苗专线专车，以一个小时为一周期的路线设计，在社区、企业等设置多个接送点，实时为有意向接种的群众提供定点接送服务。

创新“四集中”策略提升疫苗接种力

“如何让排队有意义，到文和友附近的‘新冠疫苗老街接种站’打一针，回去差不多就能喝上奶茶了。”深圳市民在朋友圈建议道。

4月2日，位于罗湖区东门老街深圳戏院前迎宾广场的“新冠疫苗老街接种站”正式开放，这也是罗湖区目前面积最大的一个新冠疫苗临时接种点。有接种需求的市民或游客可以携带个人身份证直接前往该接种站排队接种，无需预约，每天接种数量达1500至2000针。

据悉，为提升接种能力和接种效率，深圳创新“四集中”接种策略，集中场所、集中力量、集中疫苗、集中对象，建立以大型临时接种点为主、常规接种点为辅的接种服务体系。

智慧系统实现疫苗精准配送

新冠病毒疫苗接种中，配送也是一大环节。深圳发挥科技抗疫的优势，部署一套疫苗接种智慧体系。

深圳应用大数据技术，汇总收集各接种点信息数据，建立了疫苗接种专题数据库，形成疫苗接种数据“一张表”，细化到接种单元的管理。

在这张表上，可以分类显示全市接种点分布情况，实时测算掌握疫苗接种能力，为优化接种点布局，集中接种力量，疫苗精准分配等提供决策依据。

目前，深圳已经实现精准测算各接种点到货量、接种量、库存量，动态编制疫苗需求，激活在途库存疫苗，对进展较快的接种点，优先增加疫苗供给。通过采取启用备用冷库、增加冷藏车配置、24小时应急配送等措施，疫苗在12小时内可以送达全市所有指定接种点。（记者 刘珊 通讯员 深卫信）