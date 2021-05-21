国家卫健委：5月20日新增新冠肺炎确诊病例24例 均为境外输入病例

人民网北京5月21日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，均为境外输入病例（福建11例，上海9例，河南1例，湖南1例，广东1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者705人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例271例（其中重症病例4例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5925例，累计治愈出院病例5654例，无死亡病例。

截至5月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例303例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例86005例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90944例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1018367人，尚在医学观察的密切接触者7291人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入23例，本土2例（辽宁1例，安徽1例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察11例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者364例（境外输入344例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例14703例。其中，香港特别行政区11828例（出院11542例，死亡210例），澳门特别行政区50例（出院49例），台湾地区2825例（出院1133例，死亡15例）。