儿童节快到了 这些网红玩具千万别送孩子

“六一”国际儿童节将至，“宠娃大军”们又准备为孩子精心挑选礼物，线下实体商场、线上购物平台也为儿童节促销开始预热。

儿童玩具不断推陈出新，其艳丽的色彩、新奇的功能、炫目的视觉体验令孩子们着迷，但部分玩具的安全性也令人担忧。

2008年以来，我国相关部门召回儿童用品1189次，占消费品总召回次数的49.6%，涉及数量接近600万件。

近年来，由于不合格玩具造成儿童误食中毒、发育受损的案例不在少数，我国多地质量监督部门、执法部门也在不断加大对儿童玩具的抽检力度，但悲剧仍时有发生。

那么，究竟哪些玩具会“伤娃”？它们又会给孩子带来哪些伤害？儿童节前夕，科技日报记者送您一份“伤娃”玩具清单，让您给孩子选购礼物的时候不踩雷。

水晶泥：或含有致死率高的硼砂

水晶泥是深受少年儿童喜爱的一种玩具。这类泥质玩具颜色多样、触感柔软、极易粘在皮肤上，能被捏成各种形状，还可以用来吹泡泡、画画等。

然而，它们并不是真的泥，而是由许多化学物质制成的。有些“泥”里可能含有一种危害人体健康的物质——硼砂。

“硼砂致死率高，能在体内积存。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅表示，硼砂学名四硼酸钠，成人中毒剂量为1至3克，成人致死量为15克。如儿童误食硼砂，致死的可能性极高。

朱毅称，硼砂被人体摄取后，可与胃酸作用产生硼酸，或会导致急性中毒，通常表现为呕吐、腹泻等。进入人体的硼砂可被迅速吸收，但排出速度慢。

朱毅表示，硼砂对人体更大的危害表现在，它会在人体内积存积，干扰消化道酶的作用，引起食欲减退、消化不良、抑制各种营养素的吸收，导致体重下降。

需要注意的是，儿童在玩含有硼砂的水晶泥时，如果皮肤出现破损，或者在此期间手碰到口腔，硼砂就会被人体吸收。此外，有些儿童玩这种玩具，还可能导致皮肤过敏。

水弹枪：属仿真枪，能击穿纸箱

水弹枪是一种能发射水弹的玩具枪。水弹（又被称为吸水弹）是一种小米大小的颗粒，用水泡发后会变成豌豆大小的圆珠。大部分水弹枪的射程约为15米，最远可达20米。

近年来，水弹枪成为网红玩具，深受少年儿童喜爱。但隐患也随之而来。由于对水弹枪的威力认知不足，青少年在玩耍时，用水弹枪随意“射击”，导致他人眼部或身体其他部位受伤的案例时有发生。此前，多部门曾做过水弹枪射击试验。试验表明，水弹枪的威力着实不小，可击穿纸箱，如果朝着孩子的脆弱部位（如眼睛、胸膛等）射击，势必会造成一定伤害，甚至会出现不可挽回的后果。

对此，国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心早在2015年就发布了《关于吸水弹软弹枪的消费预警》。经过试验分析，水弹不符合玩具的安全标准，如果将其误吞入呼吸道会引发窒息。而且部分水弹枪的动能已超过标准限值，打到人后会造成伤害。

此外，不少专家表示，水弹枪和56式冲锋枪、M4卡宾枪等国内外制式枪械的外形、颜色都很相近，符合《仿真枪认定标准》，应及时清理整治。

2020年，在全国打击整治网售仿真枪违法犯罪专项行动视频部署会上，公安部要求各地有关部门加强对网络销售仿真枪的清理整治，及时下架超标玩具枪、水弹枪等违法商品，依法查处销售仿真枪的商家，处罚违法违规网站和平台，清理有关违法信息。

但时至今日，记者在国内某线上购物平台搜索发现，仍有不法商家以“水弓单木仓”为“幌子”售卖水弹枪。

巴克球：误食两颗以上可致肠穿孔

巴克球直径5毫米左右、带有磁力，能够拼出各种造型，被商家称为“益智玩具”。短短几年间，一粒粒小球在儿童圈内迅速走红，占据了各大儿童益智类玩具榜榜首位置。

的确，这类带有磁力的小球可被任意把玩、造型百变，家长和孩子可尽情发挥想象力进行拼搭。不过，由于巴克球直径小、易拆卸，玩耍时孩子很容易将其误吞，造成肠穿孔。此类事件近年来不断发生，这一玩具的安全性随之受到质疑。

同济医院小儿外科主治医师王文静介绍，巴克球是由高强度磁化材料制成的，其球体磁力较强，被孩子依次吞入的磁球随小肠蠕动会不断向下运动。由于人体肠管柔软、形状狭长且弯曲，一个磁球若“碰上”与自己有“一墙（肠壁）之隔”的另一个磁球时，在强大的磁力作用下，它们会相互吸引并立刻夹挤双层肠管。此时，两个磁球不再运动，被它们压住的肠管会逐渐缺血、坏死，最后穿孔。如果肠管其他部位还有磁珠，就会依次再发生吸引、夹挤肠管，最后磁珠形成链珠状，夹挤的肠管相互折叠，形成肠梗阻。磁珠不同于普通异物，依次误吞2粒以上即会出现上述情况，且100%会导致肠穿孔。

王文静还提醒道，除巴克球外，婴幼儿还容易误吞一些较小的玩具和零件，多数情况下孩子不会主动告知家长此事。而且，一般在误食早期，孩子没有任何症状，过几小时或几天后才会出现干呕、唾液增多以及吐泡泡等症状，若家长不注意将会导致严重后果。如果孩子误吞巴克球，拍一张腹部X光片即可确诊，因此家长一旦发现异常，应立即就诊，以免耽误病情导致严重后果。

学步车：过早使用可能造成腿骨变形

学步车也“坑娃”？你没听错。

很多家长发出质疑：学步车盛行几十年，自己在儿时就曾使用过，它是婴儿行走“必不可少”的“神器”，“坑”在何处？

学步车名字里虽有“学步”二字，但其实不能达到学步的目的。专家表示，宝宝学步时，只有通过自己主动活动，才能掌握平衡身体的能力，如果宝宝依靠学步车，就会失去掌握平衡的机会，不利于学习走路。研究结果还显示，使用学步车的孩子智力发育测验方面的分数普遍低于没有使用过学步车的孩子。

对此，厦门市儿童医院康复医学中心主任梁树艺曾表示，学步车会减少爬行时间，导致宝宝深度触觉、本体感觉等缺失，可致感觉统合失调、多动症等。而且宝宝在发育过程中重心拉高太快，从坐位直接到站立位，或会导致O型腿、足内翻或外翻。

在使用学步车时，宝宝常会做出“足蹬”这种反射动作，这是不经大脑支配的随意运动，不但对更快走路没有任何提高作用，反而可能导致“尖足”。此外，由于宝宝躯干肌力不足，常趴在学步车小桌面上前行，还可致头歪、身体过分前倾等。

早在2011年，原卫生部就曾发布《儿童跌倒干预技术指南》，其中建议“不要使用婴儿学步车”。学步车的危险性远远不止如此，国外多项研究指出，学步车不仅不会帮助学步，反而会使宝宝学会走路的时间延迟2至3周。

也有医学专家指出，过早使用学步车会造成宝宝步态不稳，甚至会影响脊柱发育。（张蕴）