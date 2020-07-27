受访专家：中国人民大学老年学研究所所长、中国老年学和老年医学学会副会长 杜 鹏

中国老年学和老年医学学会老年心理分会秘书长 杨 萍

本报记者 高 阳 □本报驻日本、美国特约记者 李 珍 张东秀

一提到玩具，人们就会想到那是小孩子的最爱，跟老人似乎沾不上边。但“爱玩之心，人皆有之”，况且老人玩玩具除了娱乐，还能从各方面锻炼脑力、心力和体力，益处良多。但近日，记者走访发现，琳琅满目的玩具，几乎都是为儿童设计的，专门针对老人的玩具极少，甚至连老人自己都没意识到，玩具对他们意味着什么。

中国的老人玩具市场一片空白

中国老人都在玩什么?观察公园一隅可见一斑。东面一队广场舞，西边一波在晨练，南边四五在唱歌，北边三两闲唠嗑，少数带着“玩具”来玩的老人。最常见的娱乐形式是下象棋、抖空竹、抽陀螺、弹乐器等单人文体活动。

退休老教师张宏达在北京市西城区老年大学担任校长，他告诉《生命时报》记者，虽然琴棋书画等艺术活动丰富了老年生活，但不少老人对益智类玩具还是有需求的，尤其是器械性的玩具。他说：“女同志喜欢手工编织、布艺穿绳等，男同志喜欢摆弄器械零件，把玩手串、文玩之类的。这些物件成本并不低，但如果有专门的老人玩具，相信老人们也愿意掏钱去买，只是很多老人见都没见过。”

一位张先生说，他母亲76岁，出现了记忆力减退等症状，医生诊断为认知障碍，未来有老年痴呆症风险，医生建议可以让她玩些益智玩具。但他很苦恼：“跑了几家玩具城，问了很多朋友，都找不到专门的老年益智玩具，上网一搜全是儿童玩具，买了几个，还被我妈训了一顿，说我哄小孩儿玩呢。”

近年来，一些社会机构开始探索老年玩具开发，诚和敬旗下“乐智坊”就是其中之一。乐智坊团队负责人罗珊珍说：“国内普遍认为玩具是儿童的专利，老人玩具市场几乎一片空白，中国老人太缺玩具了。这让我们在开发时也遇到不少困难，只能结合国际经验，自己研发，进行本土化改造。”

相反，一些发达国家的老人，很早就有老人专属的玩具了。日本是最盛行高龄玩具的国家，绘画、拼图、知识卡片、棋类、魔方等是老人的最爱。针对独居老人，日本玩具公司开发出“智能机器狗”，不仅能和人类深度交谈，且能随时观察记录人的体温、脸色等变化，若老人跌倒、晕倒等会立即拨通急救电话。针对认知障碍的老人，日本商家开发出“会给提示的”魔方等，这样不会让老人半天弄不齐一面颜色而气馁放弃。

在美国，40%的玩具专为老人研发，积木系列、超大扑克牌等玩具及游戏在美国极受欢迎，交流互动类玩具或游戏也较受欢迎。老年中心和退休社区会不定期组织游戏和手工活动，发放免费益智玩具，开展手工玩具大赛等。商家开发出许多有助于老人自己动手的产品，如自动穿针引线机、易操作的炉子等。据统计，超1/5的50岁以上美国人都在玩游戏，包括认知游戏、消消乐、连字游戏等。

“玩玩具，可以增加老人的动手机会，益智健脑，延缓老化，还可以增加运动，促进疾病康复，改善身体的机能和状况。况且，玩是人的天性，和晚辈一起玩玩具，和老伙伴一起打游戏，可以增进沟通机会，拓宽朋友圈，满足社交需求，排遣孤独寂寞。”中国老年学和老年医学学会老年心理分会秘书长杨萍说，老人退休后，生活和环境都发生很大变化，许多老人缺乏交流，如果长时间精神得不到寄托，很容易患抑郁症、焦虑症，甚至老年痴呆症。大量研究表明，老年大脑依然保留一定的可塑性，特别是海马区和嗅球区神经。通过特定的玩具或游戏任务，就能够激活这些对应脑区。美国医学专家研究发现，50岁以前开始玩益智玩具的人，老年痴呆症的发病率只有普通人群的32%;一些具有轻度老年痴呆的患者玩益智玩具，也可以减缓甚至阻止病情的发展，少数病人还有一定程度的智力恢复。

老人的“玩心”被忽视

中国人民大学老年学研究所所长、中国老年学和老年医学学会副会长杜鹏表示，目前适合老人的益智玩具在不断增多，但相比庞大的需求远远不够。根据中国疾病负担报告，过去 11 年间，从死亡数变化来看，阿尔茨海默病增长了57.8%，在所有疾病中排名第五。目前我国已有近1000万老年痴呆患者，2050年将超过4000万，对益智玩具的需求非常大。而中国老人玩具不足，源于各方面的忽视：

老人不知道。记者随机询问几名老人：“您心中的老年玩具是什么样的?”几乎没有老人能够回答。多数老人表示“没见过”，但他们普遍希望“可以益智、有趣一些”。乐智坊社工程雅璐对此深有感触：“老人们不知道自己喜欢什么玩具，我们只能在互动中，收获反馈，再不断调整设计方案。”

家属不关心。家属给孩子买玩具是常事，但给父母买玩具的很少。很多老人也认为自己不需要，太幼稚，不好意思玩。只有少数老年痴呆症患者的家属才想买老人玩具，但他们又买不到。

社会不关注。杜鹏说，人们常把喜欢玩乐的老人称为“老玩童”，这种偏见让老人在娱乐方面的需求总被忽视，不利于营造老年友好型社会氛围。

企业不投入。罗珊珍说，在企业的角度，老人玩具市场不如儿童玩具市场大、利润高，且中国老人普遍节约，未必肯在玩具上花费太多，所以投入生产的积极性就不高。

人才不到位。杜鹏表示，国内老人玩具的设计视野不够宽阔，不是太幼稚太简单，就是太复杂不好玩。老人玩具不能完全参照儿童玩具设计，设计团队应包括老年学、老年医学、心理学、康复医学、设计学等跨学科专业人才，目前显然不够。

维持和减缓智力衰退是主需求

杨萍说，不少人退休后，要么觉得失去了生活目标，做什么都没兴趣;要么围着儿孙转，甘愿做家庭保姆，不愿意为“玩”多花心思。其实人要学会终身学习，不论多大年龄都要享受游戏的乐趣。不难发现那些精神满满的，总是那些“爱玩”的老人。老人要学会培养自己的“玩心”，对于所有新事物，老人都该尝试着玩一下。

目前，适合老人的玩具有绘画、拼图、知识卡片、棋类、魔方等，这些都是长期高人气的产品。一些传统玩具，如老人童年喜欢玩的铁环、弹球、陀螺、空竹、风筝等都可以翻出来玩。年轻人的时尚玩具，比如游戏电玩、数码相机、智能机器人、航模、遥控车等，老人也可以玩。有些老人想节约费用，可以自己动手制作，比如铁环、鲁班锁、木头枪、风筝、柳笛等，既锻炼大脑，又能重拾童年的趣味。

杜鹏说，我国玩具产业发展很晚，对老年人的关注也是从老年用品，再到老年保健品，逐步过渡到精神层面，老年玩具近年来逐渐被关注。企业应该多做老年玩具市场相关调研，了解中国老人玩具需求。老人玩具核心目的在于满足兴趣，增强动脑动手能力。比如，建筑模型、航模船模、考古游戏、棋牌游戏等，要结合老人兴趣点，强调参与感和互动性。设计出来的老人玩具既能益智，又不至于沉迷，比如很多老人喜欢打麻将，虽有一定益智好处，但久坐不动，有沉迷和人际纠纷的可能就不好了，因此老人玩具本身竞争性不能太强。

乐智坊成员王道湍告诉记者，老年玩具具有不可替代性，并不能用文体娱乐活动替代。跳舞唱歌更多是一种生活方式，而精心设计过的玩具，锻炼强度和密集度更高，获益也更明显。此外，从认知心理学来讲，儿童玩具是开发智力的，老人玩具则意在维持和减缓智力衰退。例如，儿童玩具难度不大，颜色鲜艳、花哨能刺激智力;但老人反感花哨，玩具的使用难度要更大，对身体精细运动要求更高。老人喜欢的玩具大多与过去的生活经历有关，这与儿童截然不同。老人的经历具有社会背景、时代特色和群体记忆，比如战争记忆、工作经历等，这是老人玩具设计的重点，如拼图，选用天安门广场等有时代历史意义的画面，会比动画卡通更适合老人。

专家们表示，虽然目前适合老人的玩具不多，但适合老人的玩法很多。即便宅在家里，老人也可以读书、品茶、织毛衣、养花草、写大字、画山水、学做菜、美化房间等，还可以上网、论坛发帖、玩微信、拍照分享微信朋友圈等。总之，老人要健康，就要想办法让自己的生活丰富起来。▲