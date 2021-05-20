糖友注意 脚麻脚痛或是失明前奏

给大家讲一个真实的病例，这是十年前的事情，当时我自己从事疼痛专业有五年了，一个要好的朋友介绍了一个患者，60岁，男性，糖尿病八年，一直没能控制好血糖。

半年前他开始有一些手麻、脚麻伴疼痛，也没太在意，直到一个月前，突然双眼视力急剧下降，一个月内几乎完全失明，只有简单的光感。雪上加霜的是，一周前开始出现一只脚坏疽，来就诊时，查体发现右足拇指湿性坏疽，右侧踝关节及以下皮温低，肤色青紫伴有剧烈疼痛。请了血管外科和骨科医生会诊，建议右膝关节以下截肢。

后来疼痛科综合考虑后，先给予抗感染

及右足创面处理，紧接着给予CT引导下经皮穿刺右侧腰交感神经节酒精毁损，手术后，右侧下肢血液循环恢复，感染控制，最后截掉了右足大拇指，保住了右脚。这也是不幸中的万幸。

由这件事，引出两个问题，糖尿病人出现脚麻、手麻疼痛，到底问题大不大？跟眼睛失明又有啥联系呢？

我们知道，糖尿病是以慢性高血糖为特征的终身性代谢性疾病。长期血糖增高，大血管、微血管受损并危及心、脑、肾、周围神经、眼睛、足等产生并发症。而手足麻木疼痛，又往往最先出现症状，却又常被人忽视。

首先我们来了解一下糖尿病引起的手足神经痛有啥特点：

初期可能仅仅是若有若无的麻木感，轻微的间断出现的刺痛，如果不重视并加以控制，随着时间的延长，原有的轻微疼痛和麻木，逐渐加重为持续性症状，疼痛麻木特点开始多样化；

可出现双侧手足自发性烧灼样疼痛、闪痛或电击痛；有针刺感或刺痛；

也可以表现为行走痛，常描述为“赤脚走在热沙上”，就算穿最宽大舒适的鞋，也会觉得有难以形容的不适感；

进一步发展，轻微刺激就可引起重度疼痛，常从足趾开始，随后双侧对称性扩展，呈套袜状分布并逐渐影响到足部和下肢。

痛性糖尿病周围神经病变症状常于夜间加重，导致患者无法入睡。疼痛症状偶尔也可累及双手，指尖常最先受累。

当手足麻木疼痛伴有如上特点，就应该引起我们足够的重视了。因为出现这样的症状，说明糖尿病的多种机制诱导的线粒体产生反应性氧化产物生成增加，已在不知不觉中开始造成微血管炎，大血管与神经病变，并且有可能已经形成相当程度的损伤。

糖尿病比较严重的并发症，都是在相当长的时间内逐渐形成，并会在某一时期凸显出来，正如本文开始提及的患者，就是在长达八年时间无明显症状，先出现肢体麻木疼痛，其后半年很快就出现了糖尿病视网膜病变导致失明和足部溃疡。

此外，糖尿病严重的并发症还包括糖尿病肾病、糖尿病性冠心病、糖尿病性脑血管病等等。这些并发症进展缓慢，但有可能会在疾病某一个阶段突然爆发，造成重大器官功能障碍甚至危及生命。上医治未病，所以糖尿病患者一定要重视手足麻木疼痛这样的早期并发症表现，在医生指导下采取有效的综合治疗手段，防患于未然。

文/岳剑宁

（首都医科大学宣武医院）