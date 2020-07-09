考生“补氧”到底好不好

“孩子长期高强度学习，大脑处于疲劳状态，听说高压氧能缓解疲劳，提神醒脑，是真的吗？”近期，一些家长带着高考考生来到医院“补氧”。那么考生进行高压氧治疗究竟好不好？

高压氧可以治哪些病

很多人知道，高压氧是用于抢救一氧化碳中毒患者的手段，其实，高压氧还可以治疗许多疾病。国际上有四个公认首选高压氧治疗的疾病，除了大家熟悉的急性一氧化碳中毒，还有减压病、气栓症和气性坏疽。高压氧作为辅助治疗的方法可以用于治疗突发性耳聋、糖尿病足、缺血缺氧性脑损伤、脑外伤、脊髓损伤、坏死性软组织感染、牙周炎等。

高压氧疗法之所以能应用于这么多疾病的治疗，是因为高压氧可以提高血液中氧的压力并增加氧的弥散距离。因此，高压氧与普通常压吸氧相比，对改善机体缺氧有着独特的优势。高压氧治疗时，氧分压是常压下普通吸氧治疗的七倍。高压氧对人体的作用包括缩小体内气泡、减轻组织水肿、抗菌、促进伤口愈合、促进神经髓鞘的修复、调节机体免疫力、增强肿瘤放疗化疗的疗效并防治其并发症等。有的疾病治疗以其中一种机制为主，更多疾病治疗是几种机制共同起作用。

早期缺氧状况易被忽视

近年来，一氧化碳中毒患者已经越来越少。现在，高压氧科门诊治疗最多的疾病是突发性耳聋，住院治疗最多的疾病是脑外伤和脑卒中。而高压氧对亚健康的治疗作用也越来越受到重视，比如长期失眠及考前脑疲劳等。

对于出现脑疲劳和亚健康的考生，高压氧可以起到缓解神经压力和缓解脑疲劳的作用。我治疗过这样一位高三考生，她得了突发性耳聋导致左耳听不清楚，做了两个疗程高压氧治疗后，她的听力就恢复正常了。

医学研究表明，缺氧是导致亚健康的元凶之一。当人体处于缺氧状态时，就没有足够的能量来完成正常的生理活动。人体耗氧量最大的器官就是脑，脑的重量虽然只占身体重量的2%，但是耗氧量却占全身耗氧量的20%。中学生，特别是高三学生，脑力消耗都很大，因此出现亚健康、脑疲劳也就不足为奇了。

由于目前没有任何无创的医学检查能检测出身体的组织器官是否缺氧，身体的一些早期缺氧情况容易被忽视。长期缺氧有可能引发呼吸骤停或猝死。因此对于长期处于脑疲劳、亚健康状态的忙碌人群来说，应该及时进行氧疗。

并非适合所有考生

并不是所有考生都适合做“高压氧治疗”。比如没有脑疲劳症状的考生，吸吸普通氧气就可以了，我们不推荐进行高压氧治疗。其他如有气胸、肺大泡、重感冒鼻子不通气、重度鼻窦炎等疾病的考生也不宜做高压氧治疗。另外，考生还要注意适当运动、保证睡眠。

虽然生命离不开氧，但超过一定压力和时间的氧会对人体造成损害。吸入过多的氧从而导致生理紊乱和脏器损害的情况，称作氧中毒。氧中毒与吸氧的时间密切相关，时间越长，越容易发生氧中毒。目前医院常规治疗方案是两个大气压、吸氧60分钟、每天1次，在理论上是不会出现肺型氧中毒的。所以在接受高压氧治疗前，必须经过专业医生的诊断、评估，确有需要的再进行治疗。

高压氧治疗分为升压、稳压吸氧和减压三个阶段，每个阶段的感受和注意事项有所不同。升压时我们的鼓膜会受压，耳朵里有类似飞机起降时的感觉，需要做吞咽等动作来调节鼓膜两侧的压力。因此感冒鼻塞、咽鼓管不通畅时不能进高压氧舱。稳压吸氧时不需要过度用力，大家可以看看报纸或读本书，时间会过得很快。减压时，温度会有一定下降，可以提前备好纯棉的衣物，还要注意避免剧烈活动。对于有幽闭恐惧症的患者，建议选择大型氧舱来治疗，相比小舱更容易接受。现在氧舱都有对讲设备，如果有不舒服，及时联系工作人员，以便判断是否继续治疗。

（作者：北京朝阳医院高压氧科副主任医师）