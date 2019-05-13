孩子长个儿有个“神秘五月”  别错过啦！

世卫组织之前一项调查显示，儿童生长速度四季不同，最快是五月，平均达到7.3毫米;最慢是十月，只有3.3毫米。因此，国内外专家就把五月称为“神秘五月”。

孩子为何在五月生长最快呢?

北京军区总医院儿科原主管护师周继红解释，可能跟太阳光中红外射频的作用有关。在五月，阳光中红外射频所占比例最大，而红外射频能促进人体血液循环和骨髓造血，提高新陈代谢率，从而提高儿童对营养的吸收率。

湖南省儿童医院儿童保健所所长钟燕补充，这个时节白天时间变长，儿童外出活动时间就会长，运动量增加，吃的就多，晚上睡的也更好，而晚上的睡眠质量高能刺激生长激素的分泌，对儿童生长也有促进作用。

有了天时，家长还要做好辅助措施“拉孩子一把”。比如饮食上，要多补维生素和矿物质，多吃新鲜蔬果;主食增加粗粮和杂粮。还要补充足够钙质及脂肪酸，别让孩子吃太多糖、巧克力，其含较多磷酸盐，会阻碍钙在体内的吸收。保证睡眠也很重要。一般，1岁内每日需18~20小时睡眠，2到3岁需12~14小时，4到6岁需11~12小时，7岁以上需9~10小时。另外，让孩子多做跑、跳、攀登运动，以促进脊柱延伸和下肢增长。好心情也有助长个，家长不妨多与孩子一起进行户外活动。另外，像佝偻病、克汀病、结核病等及缺锌钙铁等都会影响生长发育，因此要积极治疗。

不长个儿误在哪?

误在识别：发育进程看骨龄

很多家长靠年龄判断发育状况，这是很大的误区。“年龄只是生长发育过程的一种‘计时器’，要想判断孩子发育进程，骨龄才是一种可靠的客观衡量指标。”中华儿科学会副主任委员、武汉同济医院儿科主任罗小平教授说。

人体的长高关键在于长骨的增长。当骨骺线闭合后，即相邻的两个长骨“粘”在一起后，大多数人不会再长高了。女孩骨龄超过15岁，男孩骨龄超过17岁，骨骺线就已经闭合。所以，治疗需在骨骺闭合前进行。判断是否闭合，只需拍摄左手和腕部X光正位片做个骨龄检测。复旦大学附属儿科医院内分泌遗传代谢科主任罗飞宏说，孩子越小，骨生长潜力越大。所用药物剂量小，治疗费用相应减少。因此，家长应及早就诊，规范治疗。

误在观念：促生长和增高是两码事

孩子不长个，家长最着急，错误的认为是缺营养、缺钙，各种补品通通往孩子身上招呼，效果不大，却延误了治疗时机。吉林大学白求恩第一医院小儿内分泌遗传代谢科主任医师杜红伟指出了延误成长的另一大误区。

“实际上，目前市面上标榜可以增高的保健品，多是在营养方面做文章。这与补充生长激素而长高有本质区别。”罗小平解释，对于疾病性的生长落后，如生长激素缺乏的孩子，靠吃营养品没有根本性作用。目前市售的一些保健品和所谓的纯中药制剂，可能存在非法添加，吃进去短期确实有增高的作用，但会造成性早熟，影响最终身高。 “目前我国未审批过任何有‘增高’功效的保健品。”罗小平强调。

误在治疗：找对源头针对治

怎样才算矮?罗小平打了个比方：“将100个同性别、同年龄的孩子由高到低排队，排在最后3名的即为矮身材。”“治疗矮小也要找准病因。”上海交通大学医学院附属新华医院儿童内分泌科主任医师顾学范教授说，引起矮小的疾病很多，如生长激素缺乏症、特发性矮小、小于胎龄儿等等。

但并非所有的矮小都需要治疗。北京儿童医院分泌遗传代谢中心主任巩纯秀举例说，青春期晚于同龄儿，但随着青春期到来身体猛长，最终能达到正常身高。在国际上，不是达到矮小的诊断标准就得治，而是不可接受矮小才必须治。这种矮小严重到影响生活。此外，也不是所有的身材矮小都能够治疗，如先天性软骨发育不良，临床上目前尚无有效治疗。



参考资料

①健康时报2012年05月10日：长个有个“神秘五月”

②健康时报2014年05月26日：不长个儿误在哪？