“健康口腔助成长”口腔健康促进示范活动在贵州启动

中华口腔医学会秘书长岳林致辞。

5月17日，“全国儿童口腔疾病综合干预项目·健康口腔助成长——贵州口腔健康促进示范活动”在贵阳市开阳县民族学校正式启动。该活动是由全国儿童口腔疾病综合干预项目办公室和中华口腔医学会联合启动的口腔健康教育活动，旨在提高贵州儿童口腔健康知识水平和自我口腔保健能力，提升基层口腔卫生工作者口腔疾病防治服务水平。

全国儿童口腔疾病综合干预项目办公室、中华口腔医学会领导和专家，贵州省卫生健康行政部门、开阳县政府、开阳县教育和卫生健康行政部门领导，贵州省项目办、贵州大学医学院、贵阳市口腔医院领导和口腔医务工作者、玛氏箭牌志愿者等共同出席启动仪式，并向开阳县民族学校捐赠了适合儿童的口腔健康教育画册、折页，及适合医生开展口腔健康教育用的工具包。

中华口腔医学会秘书长岳林在致辞中表示，当前，全国儿童患龋情况已呈现上升态势。根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果，我国12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，比十年前上升了7.8个百分点。5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，比十年前上升了5.8个百分点。口腔健康问题的背后，其实是口腔保健意识的的亟待提升。目前全国仅有31.9%的12岁儿童每天刷牙两次，且仅有21.5%的12岁儿童知道窝沟封闭可以预防龋齿。我们需要加强儿童口腔健康教育，通过践行更加规范化、更加有效的口腔健康教育模式，帮助更多孩子从小建立良好的口腔卫生习惯。

启动仪式后，国家技术组的专家亲自示范，为学生讲授口腔健康教育示范课，将创新深度课堂落地贵州，并向全国的口腔健康工作人员、志愿者等推广，从而进一步提高全国儿童的口腔保健知识水平，最终助力改善全国儿童口腔健康状况。同时，专家还与当地口腔医生和学校针对 “如何讲好一堂口腔健康教育课”进行了深入培训与交流，以帮助更多基层工作人员提升口腔健康教育的技巧。