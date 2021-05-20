5月18日，北京市疫苗接种工作组发布消息，目前，本市18岁及以上人群新冠疫苗第一剂接种率突破80%，体现了疫苗接种的北京速度。其中，大兴区、顺义区和通州区的接种率超过了90%。疫苗接种工作已进入冲刺阶段。全市医疗卫生、住建、城市管理、邮政快递、旅游景点、星级酒店、商业服务等系统（行业）接种率超过90%。

这个庞大的数字背后，是社区基层工作人员、单位相关责任人员不舍昼夜的努力，更离不开市民站在接种点门外排队等待的信任和热情。从今年1月1日本市正式开始大规模新冠疫苗接种以来，仅用10天就突破了100万人，3月2日突破500万人，4月2日突破1000万人，5月10日，接种人数把1500万这个数字甩在了后面。只有这样的北京速度，才能尽快建立起群体免疫的屏障，让首都能够更加从容地面对常态化的疫情防控。当前，全球疫情不容乐观，病毒变异频发，国内个别地区出现聚集性疫情，再次警示我们，疫情防控形势仍然严峻复杂，不可掉以轻心。近日安徽、辽宁等地疫情出现后，不仅当地民众不约而同地开始预约打疫苗，全国各地疫苗接种速度也在明显加快，截至16日，全国新冠疫苗接种剂次超4亿，曾经少数人群存在的观望犹豫一扫而空。

疫情就是警钟。疾控专家明确表示，大规模接种疫苗是当前最经济、最有效、最简便的防控手段。即使在接种疫苗后感染新冠，体内病毒量也偏低，疫苗更能降低住院率和死亡率。钟南山院士近日接种疫苗时也特别强调，接种疫苗是实现真正群体免疫的方法，全国要争取尽快达到70%至80%的接种率。如果接种率不达标，就无法构建群体免疫屏障，未来打开国门之后，我国这个通过大量人力物力财力构筑的防疫高地，就有可能面临变成免疫洼地的风险。相信谁也不愿意看到所有人的辛苦和奉献付之东流。北京虽然接种率位居全国前列，但与构建人群免疫屏障的要求还有一定差距；在未接种疫苗的老年人中，除了存在禁忌证者以外，还有少部分人对疫苗接种存在误区，接种疫苗的工作绝不能放松。街道社区工作者要耐心给老人普及防疫知识、疫苗知识，打消他们不必要的担忧。

打疫苗是人人为我、我为人人的事情，防疫是逆水行舟、不进则退的事情，不能把接种疫苗当成选择题而要当成必答题。标准不能降、节奏不能变、力度不能减。接种的人越多，首都的防疫长城就越牢固。

当然，就算是打完了疫苗也不能忽略“戴口罩、勤洗手、少聚集”等防疫真经。没有一针见效的神药，也没有一劳永逸的防疫。但做好大面积疫苗接种，把各项防控措施落实到位，人们就一定会迎来回归正常生活节奏的一天。