国家卫健委：5月19日新增新冠肺炎确诊病例12例 其中本土病例1例

人民网北京5月20日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中境外输入病例11例（浙江5例，上海2例，天津1例，广东1例，四川1例，陕西1例），本土病例1例（在辽宁）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者224人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例258例（其中重症病例4例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5901例，累计治愈出院病例5643例，无死亡病例。

截至5月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例294例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85990例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90920例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1017906人，尚在医学观察的密切接触者7535人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例，其中境外输入15例，本土1例（在安徽）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者350例（境外输入331例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例14410例。其中，香港特别行政区11827例（出院11539例，死亡210例），澳门特别行政区50例（出院49例），台湾地区2533例（出院1133例，死亡14例）。