可凭纸质或电子凭证 异地开展疫苗续种

5月4日，一名医务人员为预约前来的广州市民接种新冠疫苗。 南方日报记者 徐昊 摄

新华社北京5月19日电 自安徽、辽宁出现新增本土确诊病例后，全国新冠疫苗接种迎来“高峰”。据国家卫健委通报，13日至17日，全国单日接种量均超1200万剂次，5天内4次刷新单日接种最高纪录。

在接种多剂次疫苗时，接种间隔时间要多久？什么情况需要补种？异地接种如何衔接？记者采访了相关主管部门与权威专家。

剂次疫苗要间隔多久？

《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》明确，不同种类疫苗的间隔时间不同：

——腺病毒载体疫苗需要接种1剂；无需考虑接种间隔时间。

——新冠病毒灭活疫苗需要接种2剂；首剂与第2剂之间的接种间隔要在3周及以上，第2剂在首剂接种后8周内尽早完成。

——重组亚单位疫苗需要接种3剂；相邻2剂之间的接种间隔建议要在4周及以上。第2剂尽量在接种首剂后8周内完成，第3剂尽量在接种首剂后6个月内完成。

为什么新冠病毒灭活疫苗的剂次之间需要间隔？记者了解到，通常灭活疫苗需多次接种才能达到较好的免疫效果。根据临床试验数据，新冠病毒灭活疫苗第1剂次接种后可刺激机体产生部分免疫应答，第2剂次接种后能够产生较好的免疫效果。

“根据临床研究观察，若采用更长的接种间隔，保护效果可能会更好。”在国务院联防联控机制新闻发布会上，科兴控股生物技术有限公司新闻发言人刘沛诚介绍。

什么情况需要补种？

国家卫健委提示，接种新冠病毒灭活疫苗第2剂次，应当在第1剂次接种后3至8周内完成。未能在程序间隔要求的时间完成两剂接种的公众，应当尽早补种。

专家建议，若2周内完成2剂灭活疫苗接种，在第2剂接种3周后，要尽早再补种1剂灭活疫苗；但2至3周内完成2剂灭活疫苗接种，就无需再补种。

“建议公众在规定时间内接种第2剂，让疫苗作用得到更好发挥。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，如果接种了第1针，第2针没有按照规定时间完成，在后续第2针补种时，不需要重新开始接种。

对于3剂次程序的疫苗接种，国家卫健委提示，未全程接种者，要尽早补种未完成剂次，无需按照免疫程序重新开始接种。

异地接种如何衔接？

针对部分群众存在异地接种的需求，国务院联防联控机制印发《关于做好新冠病毒疫苗跨地区接种工作的通知》，进行专项部署。

通知要求，负责首剂接种的接种单位要及时记录群众的接种相关信息，并在接种完成后为群众提供预防接种凭证。

群众需要异地接种的，可根据纸质凭证或健康码等电子凭证，选择相同种类的疫苗开展续种，并在接种凭证上登记相应剂次的接种信息。

国务院联防联控机制正在研究将接种信息纳入健康码管理，力争实现新冠病毒疫苗跨省份和省内跨地市接种的全程信息互联互通。

王华庆提示，现阶段建议用同一个疫苗产品完成接种，无法用同一个疫苗产品完成接种时，可采用其他企业生产的相同种类疫苗产品完成接种。如果无法提供相同种类疫苗导致不能完成续种，要在具备条件的时候尽早完成相应剂次的补种。

全国日接种能力超2000万剂次

“中国的疫苗供应量是足够的，产能释放是在逐渐加速的，接种潜能是在不断释放的。”中国疾控中心研究员、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣介绍，日接种量可以达到2000万剂次以上。

“我们将优化疫苗供需衔接，精准对接，加强疫苗采购、调配和出入库管理，实施集中、地毯式的接种，为群众提供人性化服务，提升服务能力，提高接种效率。”国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华说。

国家卫健委新闻发言人米锋表示，当前，国家调配供应疫苗时，已充分考虑如期接种第2剂次的需求量，各地要做好精准调配，确保第2剂次接种在8周内完成，避免出现打了上针没下针的情况，国家卫健委各驻点工作组将对此加强督导。