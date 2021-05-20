含毒书包流入市场 购买塑料文具需多留心

小小少年郎，背包上学堂。包里含“毒素”，听了心慌慌。

记者近期在多地调研了解到，现在一些地方中小学生背的部分塑料书包中，存在有毒危险化学品短链氯化石蜡暴露风险，而有关书包的国家标准并没有对短链氯化石蜡含量进行限制，导致为数不少的“含毒书包”与孩子们“共舞”。

氯化石蜡常被作为增塑剂添加在塑料材料中，可以增加塑料材料的柔韧度，便于塑形和提高触感柔软度，通过打造更好的书包外观和手感吸引消费者。氯化石蜡按照碳链长度可分成短链、中链和长链，其中短链、中链氯化石蜡具有一定的生物毒性，通常碳链越短毒性越强。

深圳市计量质量检测研究院对市场流通的82批次学生书包样品进行了检测，42批次检出短链氯化石蜡，含量范围为0.007%—9.5%，检出率为51%；其中，25批次样品中短链氯化石蜡含量超出欧盟有关法规限制要求，不符合率为30%。

深圳市计量质量检测研究院工程师冯岸红认为，书包伴随着学生的整个读书时代，学生几乎每天都会接触书包，午休时甚至会枕着书包入睡。从研究数据可以看出，书包中存在短链氯化石蜡的暴露风险，有毒物质可能通过呼吸道等途径进入人体，进而对学生的健康造成损害。

短链氯化石蜡还出现在塑料包书皮上。深圳市消费者委员会2019年的一项检测显示，6款塑料包书皮样品被检出含有短链氯化石蜡，其中5款超出欧盟标准限量要求。

原国家安全监管总局等10个部门公布的《危险化学品目录》列入了短链氯化石蜡，其危险性类别定为“致癌性类别2，危害水生环境-急性危害类别1，危害水生环境-长期危害类别1”，表明这是一种被怀疑导致癌症，并对水生生物毒性大，且具有长期持续影响的物质。

原环保部、商务部、海关总署公布的《中国严格限制的有毒化学品名录》列出了进入环境后通过环境蓄积、生物累积、生物转化或化学反应等方式损害健康和环境，或者通过接触对人体具有严重危害和具有潜在危险的化学品名录，短链氯化石蜡赫然在列，允许使用用途为：工业用途。

深圳市消费者委员会公布的检测报告指出，短链氯化石蜡具有生物毒性且有蓄积性，长期存在于环境中的短链氯化石蜡会在动物和人类体内积蓄，影响人体以及生物的免疫系统和生殖系统，并造成环境污染。

中国农业大学副教授朱毅指出，附着在书包上的短链氯化石蜡在室温环境下会慢慢挥发，但难以降解，在大气环境中还会发生远距离迁移。

专家建议，相关部门将短链氯化石蜡纳入监管，建立书包等消费品中短链氯化石蜡的检测方法，完善相关标准体系，为消费品中短链氯化石蜡的监管提供技术支撑。

此外，专家建议消费者尽量在正规渠道，购买书包、书皮等文具。购买后索要发票，留存购物凭证，以便出现问题后能有效维护自身的合法权益。

SGS中国轻工产品实验室工作人员李烈列说，从长期看，应该鼓励、引导化工企业优化工艺流程，减少上游氯化石蜡产品中含有的短链氯化石蜡，尽量从源头上消除终端产品中该物质超标的风险。同时也需要鼓励化工、材料行业加强研发创新，开发出价格更优、功能更强的聚合物加工助剂，加快对氯化石蜡的替代。（新华社记者 欧甸丘 杨 欣 周宣妮 刘智强）