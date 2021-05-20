产后抑郁≠娇气 发现问题要及时干预

5月20日是“全国母乳喂养宣传日”，新手妈妈成为今天的焦点。在鼓励她们母乳喂养宝宝的同时，也不要忘了一些新手宝妈会因角色转变，出现精神方面的问题。内蒙古自治区第三医院焦虑抑郁治疗中心主任张川江介绍，临床显示，约有50%到85%的产妇会出现产后精神不良，其中10%到15%的产妇会患上产后抑郁。

张川江介绍，产后抑郁一般是指产后6周内抑郁发作，尤其是产后2周内发生的不伴有精神病症状的抑郁，临床表现主要为持续和严重的情绪低落以及一系列征候，比如动力减低、沮丧、哭泣、烦躁、失眠等，甚至有自杀倾向。其中部分产妇可在3个月到6个月内自行恢复，但是仍有15%至30%的产妇抑郁状态可持续1年至2年甚至更长。

“她生完孩子脾气怎么变大了？”“这就是娇气！”“人家的媳妇生了孩子还干活呢！”……很多产妇面对家人质疑，陷入了自我怀疑。

张川江说，产后抑郁不是娇气，是一种精神心理疾病，产妇和家人需要正视孕期及产后的心理问题，选择正确应对方式。夫妻之间、婆媳之间，产妇和父母之间要多交流沟通，不要羞于去精神科、心理科就诊。

“很多时候产妇的症状已经很严重了，但是她们自己并没有意识到，这就需要丈夫和家人的关心和理解。”张川江介绍，患上产后抑郁症的患者一部分原因是生产后雌激素水平下降，另一方面是因为角色转变暂未适应，家庭不和或人际关系压力等原因造成的。其中，意外怀孕的女性、不成熟的女性、脾气暴躁的女性、夫妻关系不好的女性以及有遗传风险及心理疾病的女性易患产后抑郁。

张川江说，产妇出现情绪问题要及时干预，防止发展为产后抑郁症。产后抑郁症不仅对产妇的身心造成巨大危害，同时也不利于新生儿生长发育。他建议，女性在怀孕前应做好规划，提前了解妊娠及分娩的相关知识，家属要真情陪伴，调整好家庭关系，做好亲情支持，不要抱怨，不要过多地宣教。孕妇在怀孕期间，要减少自身压力，降低人生期望值，保持快乐心态。