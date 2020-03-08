专家：已确诊新冠肺炎的产妇建议采用人工喂养

人民网北京3月8日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，北京大学第三医院产科主任赵扬玉表示，在母乳喂养过程中，可能会有接触性传染的风险，对于已确诊新冠肺炎的产妇，目前不建议母乳喂养，建议采用人工喂养。

赵扬玉介绍，就目前现有的资料显示，确诊的产妇乳汁中没有检测到新冠病毒核酸。但因为病例数太少，确诊新冠状肺炎的产妇乳汁中是否有新冠病毒，目前尚不能够完全确定。

对于将乳汁吸出来，通过加热将病毒消灭后再给新生儿喂养的问题，赵扬玉表示，因需要考虑加热后乳汁中一些营养成份丢失的问题，所以目前还不建议采取这种方法。

“因为是暂时停止母乳喂养，所以当产妇治愈出院以后，也完成了14天隔离观察，经过复诊后没有问题，是可以开始进行母乳喂养的。提醒大家在停止哺乳期间，对乳房的护理非常重要，可用吸乳器来定时将乳汁吸出，保持乳腺导管通畅，减少乳汁瘀积，避免乳腺炎发生。”赵扬玉说。