IBD与幸福：慢病管理与生活质量“知行说”

每年的5月19日是世界炎症性肠病日，今年的主题为“IBD（炎症性肠病）与幸福”，旨在通过与患者科普相关的肠炎知识，提高公众健康意识，达到健康中国的目标。人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”特邀空军军医大学西京消化病医院副院长吴开春、北京协和医院消化教研室主任钱家鸣、中国心理学会军事心理学专业委员会主任委员史杰做客栏目，为大众普及炎症性肠病的慢病管理相关科普知识。

在介绍我国IBD的现状时，吴开春表示：“IBD，也就是炎症性肠病，在我国的发病率在不断地增加。它的主要症状就是腹泻、血便、腹痛这些老百姓可能不太重视的症状，但如果腹泻时间长了，特别是出现血了，那一定要重视是不是IBD。”

虽然目前IBD的病因还没有完全明确，但是通过积极治疗，炎症和溃疡是可以治好的。“这个病还是比较倾向于年轻人，主要应该是在青年人比较多。所以，它影响的都是我们一些青壮年的人群。”钱家鸣就IBD的治疗进行了讲解，“儿童和成人的治疗用药虽然一样，但用药剂量方面还是要根据儿童的特点。除了我们说青壮年的高峰以外，到了50岁、60岁时也有一个小高峰。也就是说，这个病老年人也会得。所以对于老年人来说，在治疗上我们会选择使用更加安全的药物。”

任何一种疾病都会对患者带来身体和心理上的负担。对于IBD患者来说也不例外。史杰表示，从医生的角度看，许多疾病带来的痛苦都会引起心理上的影响。IBD患者由于疾病带来的痛苦，可能会出现生活质量的降低，甚至还会因此回避社交活动。

目前在我国，IBD的诊疗水平如何？临床医生在面对IBD患者时，治疗过程中又存在哪些挑战？对此，吴开春说：“我国目前的诊断治疗水平是在不断进步中，从诊断、治疗、新药的使用来讲，和西方的差距越来越小。对于大多数的患者，我们现有的药物、综合的治疗管理都能起到作用，但还是在盼望有更多的新药物和新治疗方法能够出现。”

虽然我国IBD的诊疗已经在快速进步，但仍然存在一些挑战，例如地区之间、大型综合医院、小型医院之间的诊疗资源不平衡问题。对此，钱家鸣解释说：“过去这个病比较少见，它都集中在各个省会城市的大型三甲医院中，这样其实也会造成很多患者看病的问题。所以，我们也比较关注如何能够让基层医院的医生尽早地识别IBD。我们IBD学组首先做了很多的指南，也建立了质控要求。最近，学组也是在吴开春院长的带领下，做了一个专门的多学科协同诊断的疾病诊疗模式，这些模式在大医院里基本已比较成熟，我们会把这些经验下放到下级医院，让他们更早的把队伍建立好。”

另外，对于IBD患者如何进行正确的情绪管控与自我调整，史杰给出一些建议。他说：“可从两方面进行调整。一是认知层面，帮助患者认识到这种疾病发生发展的原因和过程，了解自己的病情并接纳自己，这样才能树立信心，相信自己一定能够恢复好，同时也相信医生一定能把我的病治好。二是情绪管理，可进行如呼吸放松、肌肉放松、冥想放松等放松训练，还有广大女性喜欢做的瑜伽训练，通过转移注意力来减弱负面情绪的影响。鼓励患者和亲人、朋友多沟通、多交流，因为通过倾诉可以得到宣泄释放，也能得到亲朋好友的支持和鼓励，对于患者来说，是非常有意义的帮助。如果最后还是觉得调节不理想，比如前面说的有焦虑、抑郁的状态，就应该寻求专科医生的帮助。”