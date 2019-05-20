5.19世界IBD日 “爱在一起”炎症性肠病健康微行动在京启动

18日下午，由中国健康促进基金会主办，中华医学会消化分会炎症性肠病（以下简称IBD）学组协办，博福--益普生（天津）制药有限公司支持开展的5.19世界IBD日2019年“爱在一起”炎症性肠病健康微行动新闻发布会暨启动仪式在北京协和医院学术会堂举行，同时来自重庆、常州、福州、武汉、济南五地医院分会场通过视频会议连线与主会场一起同步启动，共同呼吁社会各界对炎症性肠病患者的关注，提升IBD患者生活质量。

5.19世界IBD日2019年“爱在一起”炎症性肠病健康微行动主题公益活动自开展以来，积极发挥对IBD疾病防控工作的影响，受到了广大IBD医生和IBD患者的关注和支持。此次公益活动将继续以“爱在一起”为主题，通过“IBD爱在一起微信公众号”、“IBD媒体宣传”、“IBD面对面”和“IBD云课堂”等多种形式的公益活动，在全国范围内开展，呼吁全社会对IBD疾病的关注，提高IBD的规范治疗，帮助患者实现慢病自我管理，树立坚持治疗的信心。

中国健康促进基金会常映明副理事长，西京消化病医院、中华医学会消化分会炎症性肠病学组组长吴开春教授，北京协和医院、中华医学会消化分会炎症性肠病学组前任组长钱家鸣教授及北京大学第三医院顾芳教授带领的IBD团队、北京大学第一医院田雨教授带领的IBD团队、中日友好医院王晓娣教授带领的IBD团队、北京友谊医院宗晔教授带领的IBD团队、中国人民解放军总医院第七医学中心贾燕教授带领的IBD团队一同出席了新闻发布会及启动仪式。

发布会上，常映明表示，炎症性肠病容易反复发作，且伴有多种并发症，给社会和家庭造成了严重的负担。对于该疾病规范化诊疗与科普宣传已成为整个治疗体系中不可或缺的一环。在各级政府和各级医疗机构的努力下，较有力地推动了全国IBD防治工作的开展，进入了一个新的发展阶段。我们要重视IBD防治工作，帮助更多的IBD患者正确地认知IBD，从而达到更好地预防、治疗和管理的目的，为实现健康中国的宏伟目标而不懈努力。

西京消化病医院吴开春教授谈到，IBD是一种慢性疾病，甚至是终身疾病。对于一个慢性的、长期的甚至终身的疾病，一定要获取正确的知识。有些专业医院或IBD中心每年都会开展医患交流会进行患者教育。患者一定要树立信心，定期和医生、医疗机构保持良好的沟通和交流。患者要有很好的依从性，这样才可以保证得到更好的指导。应该树立“IBD是种慢性疾病应该坚持治疗”的观念。除了与医生的沟通交流和坚持治疗之外，我们也希望促进IBD患者实现慢病自我管理，这样会得到更好的治疗结果。

北京协和医院钱家鸣教授表示，每年的519世界IBD日我们都会举办活动，通过媒体、电视、报纸、网络等多种形式让IBD患者真正的了解IBD知识。IBD是一种长期的慢性病，只要及时接受正规的治疗、保持良好的心态、积极乐观的面对生活，做好自我管理，IBD患者仍能够拥有丰富多彩的人生。另外多年来，我们也在持续的开展对医生治疗观念和水平的各种培训和学术交流活动，并且不断提高基层消化病医生对IBD的认识普及工作，只有基层医生对IBD认识提高了才能起到防治目的。同时我们也通过多种渠道与患者进行沟通，加强患者的配合，规范治疗过程。让我们共同努力面对IBD的挑战！

通过视频连线参加新闻发布会和启动仪式的重庆陆军军医大学附属第二医院消化科郭红教授带领的IBD团队、苏州大学附属第三人民医院消化科IBD团队王玫教授带领的IBD团队、福建医科大学附属第一医院消化科王承党教授带领的IBD团队、武汉同济医院消化科田德安教授带领的IBD团队、山东省立医院消化科郝菁华教授带领的IBD团队, 也一同对媒体关心的问题进行了解答。

5.19世界IBD日2019年炎症性肠病健康微行动主题公益活动以“爱在一起”为主题，通过 “IBD媒体宣传”、“IBD面对面”和“IBD云课堂”等多种公益形式在全国范围内开展，相关的IBD中心、IBD患者均可关注报名参加。（权娟）