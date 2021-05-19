北京市召开2021年母婴安全重点工作专题会议

为夯实母婴安全保障水平，有效控制孕产妇和婴儿死亡，北京市卫生健康委于近日召开2021年北京市母婴安全重点工作专题视频会议。

会议解读了《北京市卫生健康委员会关于加强2021年区域母婴安全重点工作的通知》（京卫妇幼〔2021〕7号），明确实行建立台账、及时销账、追踪查账“三步”台账，强化管理链条、技术链条、救治链条“三链”管理，实施升级行动、保障行动、全程行动“三项”行动。

同时，会议还通报了近期北京市孕产妇安全市级调查情况及危重孕产妇救治飞行检查情况。在分析目前北京市母婴安全保障工作形势严峻时，会议强调各区、各单位要做到严格落实，落实“一把手”责任制，做到全院、全科、全员责任到人，明确救治红线、界限与底线。实施全程闭环管理，围绕孕前、产前、分娩及产后等关键时期，做好风险预防、监测、预警及干预。重视检查应用，市区卫生健康行政部门将加强管理力度，开展飞行检查，严格结果应用。

北京市卫生健康委、北京市医院管理中心、各区卫生健康行政部门、北京市120及999急救中心、市精神卫生保健所、市区妇幼保健院、助产机构等单位负责人参加会议。