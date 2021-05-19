新型职业病需引起关注

目前，中国电子竞技和游戏用户超过5亿，市场规模超过1000亿元，是全球最大的电竞市场。然而，这个新兴行业也存在着许多亟待解决的问题，其中，电竞职业选手的健康问题尤为突出。电竞职业健康成为阻碍电竞产业良性发展的重大因素。

早前，“电竞劝退班”用培养电竞选手的方法，狠狠地劝退了不少错把沉迷当电竞的青少年。可当我们对这种反其道而行之的教育方法所津津乐道时，是否有想到，那些没被“劝退”、反而投身电竞行业的少年，正是过着异于常人的作息时间，进行着高强度的训练和比赛。健康隐患从他们选择这一行业时就已埋下了。

有数据统计，电竞选手平均退役年龄只有24岁。这些还在青壮之年的退役选手，有不少已患上了关节磨损、糖尿病、腱鞘炎等此类主要发生于40岁以上人群的疾病。比如，知名电竞选手Uzi（简自豪），就因患有二型糖尿病和严重的手伤，不得不选择退役。可即便有的选手选择退役，其伤病却不一定一同“退役”。因过早透支身体所造成伤病，可能会造成不可逆转的伤害，让疾病跟随自己一生。

有人不解，对比需要强烈肢体运动的传统体育，为什么只坐在电脑前面按鼠标键盘会对选手的健康影响更大？一方面，与其行业特性有关。眼下电竞赛程密集、竞争激烈，选手要出成绩，就需要在有限的运动生涯里更加刻苦地训练，这很容易产生心理耗竭和生理上的损伤。另一方面，与电竞行业本身存在健康管理“黑洞”有关。各个电竞俱乐部的健康管理配置参差不齐，劳资协议中也没有明确的保障条例。在健康管理上，电竞选手的话语权往往较弱。

电竞选手的健康问题，反过来也是新型职业伤害的问题，理应得到重视。职业健康作为“健康中国”的重要组成部分，同样也是电竞行业可持续发展的重要保障。面对电竞职业健康问题，各个俱乐部应逐步建立起相应的健康管理机制，尽可能帮助电竞选手减缓职业伤病，延长他们的职业寿命。更重要的是，相关部门应根据新业态下的新职业人群，探索新型职业伤害保障，构建完善新型职业伤害保障体系，及时补上电竞行业的“健康黑洞”。 （陈文杰）