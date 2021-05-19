银发族“触网”也沉迷 专家支招手机App应“适老”

【现实挑战】9600万银发族活跃在网上，但部分人过于依赖智能手机和社交平台，影响健康和正常生活

【应对策略】老人自身要控制，家人朋友多陪伴；政府部门督促手机App进行适老化改造，社会机构开设课程引导

从前，子女整天沉溺在数码产品和互联网世界中，让上了年纪的父母不解，甚至斥责。如今，“新老年”朋友同样如此，他们用上了智能设备，不少人同样沉迷在短视频中无法自拔。信息时代，如何帮助中老年朋友建立“触网”的正确观念？理性对待短视频等社交网络平台，成为重要的社会课题。

老人触网欲罢不能

新闻和身边案例比比皆是

聊微信、玩游戏、看短视频、刷朋友圈点赞留言……愈来愈多的老年人喜欢智能手机，他们大规模地“触网”。但中老年朋友过于依赖智能手机和社交网络平台，给家庭和自身都带来一些负面影响。

笔者身边的邻居——徐老太太，学会了制作电子相册，她把亲戚的照片做了个遍，然后通过微信发给对方。不过好事做成了坏事，亲戚颇有怨言，原因是老人把亲戚和去世的家人放在了同个相册，难免有人忌讳。另外，徐老太太沉迷于刷朋友圈，凌晨三四点不睡觉，平日里也是戴着老花眼镜边走边刷，不仅引发肩膀疾病，还有安全隐患，却仍然不听劝，不肯放下手机。

媒体报道，南京的王先生教会术后腿脚不便的父亲上网打牌后，深感后悔。原来，他的父亲经常一打牌就是一天，有的时候饭也不吃了。王先生还不能多说，说多了老人家就不高兴。

手机游戏不只是年轻人爱玩，绍兴的章阿姨同样乐此不疲。章阿姨退休后无聊，跟女儿学会了手机游戏：组建军队，带领战士保家卫国……一玩就是好几个小时，欲罢不能。此外，爱消除、斗地主也是她的最爱，比年轻人还上瘾，常常深夜12点还不睡觉。家人劝她对身体不好，她还急眼。

魔性的笑声、激昂的背景音乐……短视频洗脑符号，也正渐渐吞噬着老年人的日常生活。随着老年人“触网”现象加剧，如何防止他们沉迷网络，已成为全社会的重要课题。

9600万银发网民活跃

部分“老网民”日在线超10小时

正如上述新闻中，这样过度沉迷社交网络平台的老人，在中国社会不在少数。截至2020年3月，中国已有9.4亿网民，其中60岁以上老年网民占10.3%，中国移动互联网上活跃着约9600万银发族。我国60岁以上老人日均使用互联网时间高达64.8分钟。

《2020老年人互联网生活报告》首次披露60岁以上老年人在互联网上的行为偏好。报告显示，0.19%的老人在某资讯App上的日在线时间超过10小时，全国或有超过10万老人呈现出极致孤独的生活状态，全天候沉迷在手机端的移动互联网上。

数据显示，有些老人重度依赖网络，他们每天除了基本生活之外，全部把时间消耗在移动互联网上。老年人对手机依赖的程度如此严重，和在现实生活中无人关照，易感孤独，缺乏现实寄托有关。

医学专家支招

防沉迷也需“老年模式”

厦门大学附属第一医院神经内科主任郑坤木认为：智能手机和社交网络平台的出现，给人们接受新鲜资讯带来便利。一方面，在数字化时代，一些老人不懂得使用智能手机和各种应用软件，导致生活出行不便。但另一方面，成功跨越“数字鸿沟”的老人却又沉迷于此，花时间和精力在上面。“中老年朋友容易出现两个极端——要么抗拒，要么沉湎。”老人沉湎于网络世界，其大脑结构和功能的衰退是其认知功能下降的主要原因。老人控制情绪的能力随着大脑皮层控制的减弱而减弱，与孩子大脑皮层情况相似。中老年朋友随着年龄的增长，有一部分人会出现脑萎缩，影响大脑皮层的功能。

如何让沉迷的老年人摆脱虚拟世界？郑坤木认为，应该分为三个主体考虑。首先，从老年人本位主体来说，通过手机社交软件与他人交流，有助于减轻孤独。但太过依赖手机就是沉湎，反而对身心健康不利。他提出，老人应该更多地融入社区与邻居互动，通过聊天散步等排解寂寞，不能让自己成为手机的“木偶”。

其次，从和老年人相关的家人角度来看。孝老敬老是中华民族的传统美德，家人不仅应该关心老人的衣食住行，更应关心他们的幸福感和获得感。年轻人既然可以帮助老人成为数字生活的主人，也应该竭尽全力帮助他们正确“触网”，这才是真正的孝。功夫不仅在网上，还在网下。儿女和家人应该多花时间和心思，来满足老人沟通陪伴的需要。

最后，最为关键的是全社会加强养老护老方面的建设。郑坤木建议，互联网平台不妨推出和“青少年模式”一样的“中老年模式”，正如腾讯的游戏防沉迷系统也覆盖60岁以上老人。相关手机软件应在使用时长、用眼健康、视频内容等方面加以调整来保护中老年人，达到防沉迷的目的。为系统算法加入反成瘾因子，有助于为老年人创设更清朗安全的网络空间。不仅是工信部等相关政府部门应督促手机App进行适老化改造，社会机构诸如老年大学和社区等，应开设智能手机使用课程，积极帮助教育引导老人，理性看待手机和互联网，避免他们和现实脱节、沉迷网络。

其实，今天老人在面对互联网世界时的“沉醉不知归路”，也是年轻人未来将面临的窘境。进入老龄化社会之后，老年人“防沉迷”是全社会都需要共同面对的话题，“网瘾老年”应该得到全社会的正视。只有更好地护航中老年朋友在互联网世界里“乘风破浪”，中国社会才能收获更美的“夕阳红”。