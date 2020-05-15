“防沉迷”关键看效果

新冠肺炎疫情防控期间，未成年人沉迷网络游戏、过度消费等话题引发关注。在社交平台、网络论坛上，经常能看到家长发帖抱怨自家孩子沉迷游戏。一些家长追问，青少年沉迷网游，该怎么办？许多游戏、网络平台已采用“青少年模式”，为何还是不管用？

“你有张良计，我有过墙梯”，事实证明，旨在限制未成年人上网的“青少年模式”，可能被青少年轻易破解。这背后既有家长监管不到位的原因，也有网络平台刻意“放水”、放松监管的因素。在这种背景下，网络平台的监管部门应更加积极作为，夯实网络平台的责任，让“青少年模式”发挥应有作用。

现实中，青少年的身心发育尚未成熟，好奇心较强，自我控制能力和辨别能力较差，很难果断拒绝诱惑。一些青少年接触网游或直播后就可能沉迷其中，甚至过度挥霍父母钱财，荒废学业。对此，父母应尽到首要的监护责任，对青少年多些关心和陪伴，而非任其拿着手机沉湎于网游或直播。也应看到，在信息时代，使用手机已经普及，难以苛求父母时时刻刻盯着孩子。拥有强大技术支撑的网络平台，不能将责任都推到父母身上。

保护未成年人合法权益是全社会的责任，网络平台尤应主动肩负起责任。人脸识别、实名认证、短信通知、关联监护人、限额充值等技术已经非常成熟，网络平台有能力运用好这些技术手段。然而，在吸引用户、增加活跃度的利益驱动下，一些平台难免会刻意留下“后门”，让青少年有机可乘。

根据《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，所有网络游戏用户均须使用有效身份信息方可注册，每日22时到次日8时游戏公司不得为未成年人提供游戏服务，网络游戏平台不得向8周岁以下用户提供付费服务，未满16周岁的网游充值不超过200元每月，等等。从保护未成年人的角度出发，关键在于如何将相关要求落细落实。

技术越强，责任越大。掌握强大技术手段的网络平台，理当成为“防沉迷”的首要责任人。对此，应强化监管、形成合力，遏制网络平台的“放水”冲动，推动网络平台充分运用各种技术，构建防范严密、没有纰漏的“青少年模式”。

（摘编自5月13日《检察日报》，原题为《当以严管惩戒促平台落实“青少年模式”》）

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 05 版）