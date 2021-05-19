国家卫健委：5月18日新增新冠肺炎确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京5月19日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（上海9例，陕西2例，江苏1例，湖北1例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者483人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例261例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5890例，累计治愈出院病例5629例，无死亡病例。

截至5月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例296例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例85976例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90908例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1017439人，尚在医学观察的密切接触者7293人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例，其中境外输入12例，本土1例（在安徽）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者345例（境外输入327例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例14136例。其中，香港特别行政区11826例（出院11535例，死亡210例），澳门特别行政区50例（出院49例），台湾地区2260例（出院1127例，死亡14例）。