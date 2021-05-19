充足的睡眠、均衡的饮食和适当的运动，是国际社会公认的三项健康标准。睡眠障碍的科普话题屡次被提及，是因为失眠的发病率还在逐年上升。据中国睡眠研究会抽样调查：我国成年人失眠发病率已达45.4%，高于世界27%的平均水平。失眠虽不属于危重病症，但如果得不到及时诊断和治疗会引起许多症状，如焦虑症、顽固性头痛、体重增加、高血压、心脏病等。

睡眠不佳主要表现为睡眠时间、深度的不足，以及不能消除疲劳、恢复体力与精力。轻者入睡困难，或寐而不酣，或时寐时醒，或醒后不能再寐；重者则彻夜不寐。下面介绍几种治疗失眠症的中医药特色疗法。

●踩跷疗法

踩跷疗法是医生应用自身重力，双脚着力于施治部位用以防治疾病的手法。这是中医的外治法，也是推拿的一种，以中医阴阳、脏腑、经络、腧穴学说为理论基础，在治疗中应用辨证论治的原则，至今已有两千余年历史。踩跷术以压、揉、推、击、擦、拨、点等不同脚法，激发人体脏腑经络功能，使肠道畅通，气血周流，阴阳平衡，同时可祛除全身疲劳、四肢酸痛，增加人体抵抗力，从而促进睡眠。

●振腹疗法

振腹疗法为中医外治法，是一套以调理脏腑病为主的推拿手法。通过对丹田、脾和胃部的适当刺激，调理元气的生发运行，并在治疗上以振腹系统手法为体，以辨证取穴施术为用，互相促进，从而恢复脏腑功能。以神阙穴为中心的腹部推拿手法建立在培元气、调运化、畅气机这些基本原则之上，调整元气的虚实盛衰并畅通其运行通路，达到治疗失眠的效果。

●安神香囊

现代研究认为，中药香囊里的中草药香味散发后会在人体周围形成高浓度的小环境，而中药成分通过呼吸道进入人体能够兴奋神经系统，刺激鼻黏膜，使鼻黏膜上的抗体分泌型免疫球蛋白含量提高。促进抗体的生成，可对多种致病菌的生长有抑制作用，还可提高身体的抗病能力。同时，具有安神作用的药物气味分子被人体吸收后，可改善失眠、烦躁等症状。安神药枕也是类似原理，药物通过皮肤接触和感受刺激来达到“入药”的目的。

●膏方调理

膏方系中医常用剂型，其调补兼施，量身定制，养中有治，治中有养。失眠患者多为阴阳失调，精血亏虚，膏方中常用的阿胶、龟板胶、鹿角胶等能补益肝肾之精气，恢复耗损之血气。而且，膏方药物浓度高，服用剂量小，携带方便，口感易于接受，尤为适宜长期用药的失眠者。

（作者：北京市鼓楼中医医院治未病科主任、副主任医师）