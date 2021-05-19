今年北京丰台再建至少30处健身场所

橘红色的健身步道穿过盛放的花丛和郁郁葱葱的树木，居民们赏景、散步、慢跑……在刚刚建成的丰宜公园，这样的景致每天都有。记者从丰台区体育局获悉，丰台区本着“建绿必建体育”的原则破解群众“去哪儿健身”的难题，以“绿·动”融合模式建立健身场地设施，方便市民在家门口运动。今年，丰台将再建设不少于30处健身场所。

丰宜公园位于南二环菜户营桥和南三环玉泉营桥之间，公园面积不大但设施齐全，500米的橘红色塑胶步道贯穿公园主路，路边分布着健身器材场地和儿童活动场地，公园南边还有一处篮球场。公园里，老人、儿童、青年人都能找到适合的运动项目，互不干扰。

一街之隔是正在修建的西铁营公园，公园里也是“绿·动”融合，500米的健身步道塑胶面层刚刚完成铺设。丰台花园是个老花园，周边有很多居民区，去年更新了背肌训练器、太极揉推器、柔韧训练器、跷跷板等17种45件器材，基本上能够满足各年龄人群的锻炼需求。

记者从丰台区体育局获悉，2018年随着马家堡街道嘉囿城市休闲公园的建成，丰台区开启了“绿地+运动场”的建设模式，缓解了健身场地空间不足的问题，这种“绿·动”融合模式也受到众多居民欢迎。截至去年底，丰台区在丰宜公园、东高地公园等33个新建公园、绿地内建设专项活动场地37片，健身路径器材335件，健走步道24.2公里，新增面积72515.2平方米。还利用体育彩票公益金，新建、改扩建了300余处健身场地设施，改善和提升了“15分钟健身圈”的功能和环境。

丰台区体育局相关负责人介绍，截至目前丰台区共有篮球场、足球场、乒乓球长廊、门球场、网球场、羽毛球场、棋苑等全民健身专项活动场地417片，全民健身路径工程器材13000余件，各级各类体育场地总面积约470.7万平方米，人均体育场地面积达到2.32平方米。

今年丰台区体育局将继续加强全民健身公共体育场地设施建设，建设不少于30处健身场所，在方庄城市公园、西铁营公园、辛庄公园建设健身步道共1800米，在林枫苑建设乒乓球长廊、羽毛球场，在纪家庙花园建设1000多米的健身步道，以及篮球场、乒乓球长廊，在万丰公园建设篮球场和棋苑，并利用社区广场、边角地、活动室、地下室等建设各种体育健身场地，盘活利用城市改造产生的“金角银边”试点建设一批嵌入式、小型多样、灵活简易的健身场地设施。（记者 孙颖）