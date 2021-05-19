创造条件让临期食品物尽其用

“用打折的价格，吃到不打折的美味”。最近，许多年轻人对临期食品很是“上头”。某社交网站上，“我爱临期食品”小组的参加者已达3万余人。更有相关网店，经营不到两年，已有六七十万粉丝。

临期食品一直是个颇为尴尬的存在，说它不能吃吧，都在保质期内，口感品质并不差；说它能吃吧，在货架上确实没啥竞争力。最后的命运，大多是挨过一段时日直接进垃圾桶。数据显示，2020年，我国零食行业总产值规模近3万亿元，再加上大量进口食品，按照每年1%的库存沉淀计算，临期食品的市场规模至少在百亿元以上。这可不是个小数目。如果全部报废，倒掉的不仅是商家的真金白银，更糟蹋了“汗滴禾下土”的辛勤劳动。

拒绝浪费、倡导节约，已经是社会共识。通过共同努力，如今餐桌上的浪费有了明显改观。但放眼周边，这样那样的漏洞依然存在。临期食品之外，品相不佳的商品被丢弃也是一例。日前便有一则新闻，曝光某面包坊自立规矩，不论是做大了、做小了，还是做扁了，只要是“不好看”的面包，统统都要扔掉。如此“品控”，招致不少批评。且不说，《反食品浪费法》已经明确，这般浪费已然涉嫌违法行为，更不用说，当下全球还有数亿人处于温饱线之下，中国人富起来也还不久。“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰”，勤俭节约依然是当下必须坚持的生活方式。

追求“质量过关”不能成为浪费的借口。即便单从商业角度考量，对这些“能用不好用”的食品“一弃了之”也并非最优解。中国的市场足够庞大，有着多元化的消费需求。固然有人在乎精致品质，也有人更注重性价比。在保证食品安全的基础上，总能找到对接目标受众的渠道。事实上，已有一些商家开始试水。将“次优”商品限时打折、买一赠一；推行免费试吃、赠送，不仅能避免浪费，还能降低成本损失，更能起到品牌推广的效用。而欧美一些国家曾推出的“食物银行”，对我们也不无启发，将临期食物放在冷藏柜里，有需求者可免费自取。如此一来，物尽其用，也暖了人心。

力倡节约，反对浪费，探索可以更多，方法可以更细。现如今，大数据、云计算日益成熟，基于历史数据和用户偏好的消费预测成为可能。尽早形成按需生产、科学订货、供需平衡的市场格局，从根源上减少“超发”食品的产生，最大限度压缩浪费滋生的空间。这或许才是最好的治本之策。