创造尊医重卫环境 良医才会蓬勃涌现

但愿世上无疾苦，宁可架上药生尘。古代药房门口常书此言，是个美好的祝愿。

有人，就有疾病，就有病人，就有治病的人。人类在对抗疾病的过程中，总是充满艰难险阻。只要医患之间携手，互相理解，充分信任，就能创造出美妙的结果和奇迹。

疾病的形成与发展是个复杂的系统结果。治病不能单靠医生的努力。比如，化学疗法，作为治疗的一种手段，有多大效果，有多大副作用，取决于很多因素，特别是要有良好的身体素质基础。能否最大限度地吸收有益的能量与成分，迭代掉无益的部分，迅速进行体质重建，是化疗产生效用很关键的一步。

因此，一方面，患者、患者家属，必须要积极配合医生的工作。另一方面还要看到，任何一种疾病，都有对应的解决或缓解的办法。遇到疾病降临或者不好的预判时，除了增加自己的正确认知外，还要多询问，因为每个医院都有各自的优势学科。敲对门，找对人，很重要。努力争取机会的同时，我们也要保持对疾病客观的认知和正确积极的心态。

在与疾病斗争的过程中，人们常感良医难寻。的确，医生尤其是好医生的短缺，是道世界难题。培养良医，可以说是百年大计。创造一个尊医重卫的社会环境，良医才会蓬勃涌现。这个环境需要我们每一个人去呵护，尤其需要患者家属的配合。

为什么这么说呢？大家都能看到，近年来，恶性伤医事件不时见诸报端，发肤之痛，常人难以领会。每次看到这样的新闻，我就特别心疼，特别难过。作为一个在医院渡过很多不眠之夜，看过医生们的很多艰辛和努力，看过许多人性美好与无奈的普通人，我特别呼吁，医生应该获得、必须获得足够的安全感和尊重。

记得小时候，老师问同学们，你的理想是什么？我们班一半的同学都骄傲地答道：“医生。”

为什么？“因为医生可以治病”“因为医生可以让一个家庭幸福”“因为医生可以让一个小孩，再次见到妈妈”……这些答案背后，就是我们这个社会应该持有的最朴素的愿望。

只有当人人敢为医，愿为医，只有整个社会能维系着这样的价值观，我们的未来，才有希望；我们的社会，才会进步。