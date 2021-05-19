严防疫情反弹越主动才能越安全

疫情防控，抓实了人人都是防线，松懈了人人都是漏洞。“越早越主动，越早越安全”，这是中国抗疫一路走来的基本经验。这次局地疫情如一针“清醒剂”，让许多民众认清了现实，也让理性战胜了侥幸和顾虑——疫情未离去，心存侥幸要不得；疫苗够安全，瞻前顾后不可取。只有尽早“应接尽接”，才能更好保护自身安全。

近日，安徽、辽宁接连出现新冠肺炎本土确诊病例，相关流调溯源、大规模核酸检测已第一时间启动，疫苗接种工作也明显提速。本土疫情再现，给全社会敲响警钟：抗疫尚未结束，防控切莫大意！

针尖大的窟窿能漏过斗大的风。抗疫一年有余，“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，是历经实践检验的防控举措，也是取得此前显著成果的关键所在。但现实显示，随着国内疫情持续平稳，一些地方麻痹大意的苗头有所显现，“跑冒滴漏”也时有发生：一些本该是“第一哨所”的基层诊所和社区卫生服务站，没有严格落实预检分诊制度，未能及时对发热患者登记上报，导致病例发现与预警延误。一些公共场所光扫码不验码，测温枪变成虚晃一枪，对是否戴好口罩也是睁只眼闭只眼。更值得关注的是，本轮疫情中，多名感染者都尚未接种疫苗。这提醒我们，夯实抗疫防线，必须严格常态化疫情防控，加快疫苗接种速度。

“疫情警示比任何倡导都有效”。疫情局地零星反弹，促使人们的疫苗接种意愿明显提升，在合肥各疫苗接种点，市民冒雨排队，等待的队伍转了好几道弯，全国也迎来接种“日报”制度实施以来的单日最大接种量，国内疫苗接种总量已突破四亿剂次。接种提速让人心安，但也让人反思：是不是很多人在疫情平稳时，有“松一松也没事”的疲沓思想、有“等一等也无所谓”的被动心态、有“疫苗别人先打、自己坐等免疫屏障”的侥幸心理？可以说，这次局地疫情如一针“清醒剂”，让许多民众认清了现实，也让理性战胜了侥幸和顾虑——疫情未离去，心存侥幸要不得；疫苗够安全，瞻前顾后不可取。只有尽早“应接尽接”，才能更好保护自身安全。

“在所有人都安全之前，没有一个人是安全的”。对于世界而言，“一隅不安，举世皆危”；对于一国来说，同样是“一隅不严，危害全盘”，这决非危言耸听。当前，全球疫情仍在蔓延，多国出现新一轮爆发式增长，亚洲更成为国际疫情的新热点和重灾区。同时，新冠病毒变异毒株不断刷新，世界卫生组织一项数据显示，如今新冠病毒变异的频率已从千分之0.1攀升至千分之1.3。中国作为最先从全球疫情中突围的国家，依靠强有力的防控举措，99.9%的国人都没有感染过新冠病毒，这也意味着，面对日趋复杂的病毒，绝大多数国人都是潜在易感人群。当此之时，要避免中国由“抗疫高地”滑向“免疫洼地”，尽快接种疫苗，构筑免疫屏障，是最经济也最有效的办法。

“越早越主动，越早越安全”，这是中国抗疫一路走来的基本经验。眼下，世界重新开放之日渐近，美国、欧盟、日本等均在全力推进疫苗接种，为的就是尽快实现“群体免疫”，进而抢占发展“时间窗口”。我国人口基数大，接种压力也大，责任更重，更需要发挥积极性、主动性。从这个意义上说，疫苗接种，既是一场全国上下与病毒变异的赛跑，也是一场与“时间窗口”的赛跑，慢不得、拖不得、误不得。其实在疫苗接种问题上，中国有自身的独特优势，我们不仅第一时间研发，而且坚持“五线并进”，目前已有多款疫苗获批上市，安全性得到实践充分证明，供给也相对充足。以至少70%的群体免疫来算，阻断新冠疫情传播，我国还需近6亿人接种。紧迫任务面前，还需要想方设法把既有优势充分发挥出来，推动疫苗接种再提速。

疫情防控，抓实了人人都是防线，松懈了人人都是漏洞。如今的抗疫成果，凝结了太多人的牺牲和奉献。守护好这份来之不易的成果，最有力的行动，就是人人做好自身健康的守护者，继续打好疫情防控的下半场。一方面要严格做好自身防护，良好的防疫习惯该坚持还是要好好坚持，不给病毒可乘之机；另一方面，就是要积极主动接种疫苗，尽快完成“应接尽接”。前者是基础手段，后者是当务之急，都呼唤人人参与、人人尽责。与此同时，相应的组织保障也需持续优化，多开“脑洞”、多想妙招，在摸清不同群体特征的基础上精准施策、有的放矢，最大限度实现事半功倍。

从没有坐等来的“群体免疫屏障”。对当下排队接种疫苗的场景，合肥市委书记提出，“当群众观望时，党员干部要作示范带头种；当群众抢种时，党员干部要守初心带头让”。“一进一让”，彰显的是党员干部的使命担当。党员干部带头，群众踊跃参与，当更多人献出一“臂”之力，我们必能拒病毒于国门之外，尽早迎来全胜之日。