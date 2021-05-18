关注血管健康：血管不好，从头伤到脚

人民网北京5月18日电 （记者乔业琼）近年来，各种原因导致的血管性疾病愈发常见。血管遍布人体各个角落，但是很多人却对此知之甚少，5月18日是血管健康日，为提高公众对血管健康的重视度，人民网专访北京朝阳医院血管外科主任张望德，为广大网友分享血管健康的相关知识。

“如果把人体比作一台机器，心脏作为‘发动机’，血液就相当于‘燃油’，血管就是‘输送管道’。可以说，血管越年轻，健康越有保障。”张望德说。

张望德介绍说，人体内血管众多，有数据显示，人体血管总共约有250万亿根，总长10万多公里，如果全部首尾相接，可以绕地球赤道两圈半。如果按结构分类，血管可分为动脉、静脉和毛细血管，这些血管运送着含有养分和氧气的血液，滋养着人体每一个细胞的同时，也会在身体的众多部位存在发生病变的可能，导致相关的疾病。

“血管不好，从头伤到脚。”张望德举例说，如果血液流动不通畅，会造成心脏瓣膜、颈部血管、下肢动脉等堵塞；血管长“包”，会出现动脉瘤、主动脉夹层等疾病；血液不流通、积血，会引发静脉血管出现血栓等问题。

“有的人慢跑或者散步之后，发现腿会疼，但休息一会就好转，就理所当然地认为是运动过度或上了年纪造成的。其实，运动后的下肢疼痛、麻木，也有可能是下肢血管病。”张望德表示，下肢血管堵塞、血管狭窄、血管硬化、血管斑块等都可能导致出现以上症状。

张望德进一步分析说，下肢血管病有一定的发展过程，开始时没有症状或是轻微症状，此时做检查可能暂时没有异常，随着病情发展，患者逐渐出现间歇性跛行症状，即走一段时间就腿痛、脚酸、感觉很累，休息后减缓。再严重些，可能就会出现静息痛，即静止状态下感觉下肢疼痛，并且晚间疼痛更明显。

“尤其是在飞机、火车的长途旅行中，空间狭小，下肢处于屈曲状态，并且小腿下垂，血液处于相对瘀的状态，如果此时血管里已经有血栓，猛然下蹲、起立，血栓极易脱落，往往会造成非常严重的后果。”张望德说。

张望德表示，血管问题跟不健康的生活方式密切相关，长期饮食不规律、暴饮暴食，长期吸烟、缺乏运动、长期熬夜都是诱发血管问题的高危因素。“管住嘴、不熬夜、拒绝吸烟和二手烟、多做有氧运动、保持好心情，这些看似简单，但对血管健康来说至关重要。”张望德说。