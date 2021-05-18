张晓宇：发挥商业保险企业主体责任，助力构建完善健康保障服务

近日，由人民网·人民健康与中国健康管理协会主办，北京大学公共卫生学院与友邦人寿保险有限公司支持的职场健康管理与健康保障论坛在北京举行。论坛现场，友邦人寿保险有限公司执行董事及总经理张晓宇以“发挥商业保险企业主体责任，助力构建完善健康保障服务”为题做了主题演讲。

“时至今日，保险公司已经不能仅仅满足于充当一个‘雪中送炭’的支付者角色，要向成为支持和陪伴客户的‘健康管理伙伴’转变。” 张晓宇在演讲中谈到，随着“健康中国”概念的提出和健康关口的前移，保险的作用也应该进一步扩展为“保障老百姓的健康”。

张晓宇认为，在健康管理的模式下，保险公司与病人的关系也从“对冲”转向了“双赢”。

“传统模式下，客户发病率越高，对保险公司的利润损伤越大，而引入健康管理之后，保险公司通过协助客户改善健康获得利润。”张晓宇介绍，友邦人寿的健康管理APP已经推出了三年时间，并取得了不错的成绩。

“很多客户的健康意识，和健康行为水平都得到了提高，这对保险业而言是非常大的进步。”他说。

在实践层面，张晓宇表示，要成为陪伴客户一生的健康管理伙伴，必须先要对客户有充分的了解，积累足够的数据。基于这样的理念，张晓宇强调整合行业上下游，构建一个全覆盖的生态系统，为客户提供一个完整的健康服务流程，包括健康管理、疾病预防、保障和治疗、康复等诸多方面。“我们通过与医院、医药公司、康养机构等多方合作，构建友邦大健康生态圈，既能够为客户带来更多的方便、更好的资源、更好的医生安排，也能为生态圈内的合作方带来共赢。”张晓宇说。

最后，张晓宇以职场健康为例提出，生态圈不仅可以提供完整的服务体系，通过合理的数据共享，还可以帮助更深入的了解该职业人群的健康特征，以指导疾病预防、疾病治疗和病后康复等工作。

“对企业和保险公司而言，就可以有针对性的采取促进职工健康的保障措施，构建个性的保障体系。”张晓宇强调，要打造这样一个健康管理闭环，还需要保险公司将前端与后端很好的结合，把各方力量有机融合。