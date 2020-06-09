构建全球互联互通伙伴关系意义突显

当前，应对公共卫生危机、经济严重衰退等全球性挑战，各国应携手共进，这是底线思维。

人类社会的未来走向处于历史性节点，是对外开放还是自我封闭，是互联互通还是脱钩隔离，是相互合作还是冲突对抗，孰去孰从，关系重大。实际上，在资本、信息、技术、人才等全要素都已经实现全球配置的时代背景下，试图割裂自身发展与世界其他国家和地区的联系、强推与他国的脱钩隔离，无异于痴人说梦。回溯既往历史，合作都最终战胜了对抗，隔阂的鸿沟终归要被填平。“一带一路”倡议高举合作共赢的大旗，推动构建全球互联互通伙伴关系，促进世界实现共同发展，符合人类社会发展的根本走向。

7年来，“一带一路”建设促进各国合作在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等五大领域齐头并进。作为共建“一带一路”的关键，全球互联互通伙伴关系的基本理念就是要推动全球范围的全方位对接和联通，特别是要立体化推进基础设施的硬件联通、规章制度标准政策的软件联通、人文交流友好互信的人文联通。它突出构建伙伴关系的重要性，突破地理环境的约束和个别行业领域的偏狭，以多元手段在多样领域加强合作机制，深入对接各国和国际组织的发展规划和倡议，加强多双边合作及第三方市场合作，助力更多国家提升互联互通水平，形成有效联动机制。

在全球新冠肺炎疫情防控形势仍旧严峻的背景下，构建全球互联互通伙伴关系对共建“一带一路”的意义更加突显。一方面，全球互联互通伙伴关系是高质量共建“一带一路”的内在要求，是促进全球共同发展的机制性保障。共建“一带一路”要打造全球最具包容性的合作平台，就是在践行全球互联互通理念，为生产要素和财富在世界范围的流动与融通提供新渠道，并旨在解决全球发展失衡问题。另一方面，全球互联互通伙伴关系是中国等新兴大国与世界深度有效互动的全新路径。历史上，广大发展中国家多是被动纳入全球体系之中。共建“一带一路”强调要构建全球互联互通伙伴关系，助力各国构建多层次开放平台、建设多元化开放通道，是中国等新兴大国在深度融入世界体系之后，主动铺设的自身与世界积极互动的全新路径。

从长远和整体看，经历过疫情这场大考之后的“一带一路”建设，通过更加坚定地构建全球互联互通伙伴关系，将进一步巩固合作基础，注入更充沛的发展动力，迎来更广阔辉煌的前景，成为在世界大变局中推动构建人类命运共同体的有效路径。

（作者分别系北京师范大学政府管理学院副教授、博士生导师，中国社会科学院世界经济与政治研究所博士后）