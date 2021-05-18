发挥大数据积极作用 为职工健康提供优质服务与保障

近日，由人民网·人民健康与中国健康管理协会主办，北京大学公共卫生学院与友邦人寿保险有限公司支持的职场健康管理与健康保障论坛在京举办。在“健康大数据构建职场健康新生态”圆桌论坛环节，多位行业专家及企业代表共同围绕健康大数据对企业管理、保险行业发展及职工健康权益保障的重要作用展开探讨与分享。

嘉宾探讨“健康大数据构建职场健康新生态”

中国健康管理协会副秘书长、中华预防医学会健康风险评估与控制专业委员会副主任委员李明认为，职场健康管理是一个涉及多方面问题的庞大系统。其中包括大数据在内等信息技术的应用，为职场健康管理提供了非常好的发展契机。“要把职场健康的数据管理制度化、常态化，通过数据应用与保险、医疗服务、社区管理的结合，为广大职工提供优质服务与保障。”李明说。

“从健康大数据的应用分析中，可以发现很多问题，从而进行有针对性的服务设计。”友邦人寿保险有限公司团险事业部负责人陈睿表示，在处理健康管理投入成本与效益的问题时，也可以通过数据对比来进行活动策划。同时，通过数据积累与数据回顾，也能发现职场健康管理在助力企业健康可持续发展方面是有积极作用的。

中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所研究员李朝林表示，用人单位首先要主动承担主体责任，设置相应的组织机构和专业人员落实职业健康工作开展。要为职工提供舒适、安全的工作环境，工作场所中职业病危害因素要符合国家的职业卫生标准。同时，制定相关操作规程，加强职工职业健康技能及法律法规培训，定期开展职工健康体检。对存在职业病危害因素的岗位，要设置警示标示，配齐个体防护用品。

深圳华大基因有限公司北区肿瘤负责人许大鹏指出，“身体好”“学习好”“工作好”是该公司的三个重要价值观。“身体好的前提下，才有一个好的学习状态，进而才会有非常好的工作表现。”许大鹏介绍，华大每年会定期举行员工体测，体测成绩直接影响个人综合考评，工会也会定期组织健康活动，以此督促引导广大员工形成良好的健康意识，保持健康体魄。